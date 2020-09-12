Тедеско был эмоционален не только на поле, но и после матча

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско, конечно, удивительная личность — во время дерби с московским ЦСКА он не присел ни на минуту, регулярно жестикулируя и отдавая свою энергию подопечным, да и после игры (1:3) он был не менее эмоционален. Помогало бы это ещё футболистам, которые хоть и владели мячом больше хозяев, реализовать все свои моменты не смогли. Наставник объяснил, что помешало команде продолжить беспроигрышную серию.

— Поздравляю ЦСКА с победой. Начали хорошо, владели мячом, атаковали, прессинговали, логичный итог — забитый гол. Затем мы пропустили два простых мяча. Первый — с углового, на котором не должно быть места креативу. Перед футболистами была поставлена чёткая задача, но в итоге мы упустили игрока ЦСКА, и в конце первого тайма в дополнительное время не знаю, почему ребята так быстро ввели мяч в игру, что был за стресс и что довлело. Впоследствии контратака, и мы пропускаем второй гол в раздевалку, исход был предрешён. Во втором тайме пытались забить, но раскрылись в обороне и пропустили третий, — начал Тедеско.

— Вы говорите, что игра была предрешена после гола в раздевалку. Странная фраза — было ещё 45 минут игры, чтобы отыграться, тем более «Спартак» владел преимуществом. Объясните высказывание.

— Это неважно, есть ли преимущество. Хорошо владеть инициативой, но надо забивать. У ЦСКА было пять моментов, из которых забили три, у нас, наверное, семь, но реализовали один, хотя все моменты у нас были хорошие. Нужно забивать — я говорил и буду это говорить. Нам не хватает интенсивности на финальной стадии. Да, мы открыли счёт, но потом подарили два гола ЦСКА. Мы постоянно пытаемся делать работу над ошибками — не удаётся, разочаровал результат.

Доменико Тедеско spartak.com

— Не показалось, что Остона Урунова выпустили поздновато, ведь было видно, что Наиль Умяров раньше устал? С Уруновым появилась небольшая острота.

— Замена не была вызвана усталостью Умярова. Мы контролировали состояние игроков. Причина его выхода в том, что мы потеряли интенсивность, а Урунов является более атакующим полузащитником, который может сыграть и на позиции опорника. Тем же вызваны выходы Александра Соболева и Александра Кокорина — добавить свежий воздух.

— Не кажется, что из-за отсутствия трансферов нет возможности выпустить игроков, которые готовы делать результат? Выходит Кокорин, который лечился больше месяца, Урунов, который пока не готов к таким матчам. Не обидно, что не получаете усиление?

— Много было сказано насчёт трансферов. Я не тот человек, который будет жаловаться, что у меня нет игроков. Я полностью доволен тем составом, который есть, верю в этих ребят.

— Ошибка Максименко второе дерби подряд. Это связано с напряжением?

— Был абсолютно игровой момент, причём непростой. Били с близкого расстояния. Не было ошибки. Я всегда буду защищать своих вратарей. У них самая сложная работа, за их спиной нет ничего, кроме ворот. А это действительно непросто.

— Раньше отлично работала связка Понсе — Соболев. Почему не рассматривали этот вариант на матч?

— Почему не этот, почему не тот — теперь можно перед каждой игрой задавать вопрос, потому что у нас много нападающих. Выбор был сделан такой, поскольку Соболев только недавно вернулся из сборной, где он, к сожалению, не получил ни одной минуты игровой практики. А Понсе всё это время тренировался в общей группе, хорошо себя показывал, агрессивно тренировался и хорошо прессинговал. Собственно, эта игра показала правильный выбор в пользу Эсекьеля, он хорошо начал, забил гол. Мы стоим перед сложным выбором перед стартовым составом. И здорово, что количество игроков осложняет выбор — это здоровая конкуренция.

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— Оцените дебют Кокорина.

— Я очень рад, что Александр наконец вернулся в строй после полуторамесячного перерыва, связанного с травмой. Именно поэтому он оказался в заявке и вышел, ему надо быстрее набрать игровой ритм. Я уверен, он быстро с этим справится и наберёт оптимальную форму, потому что он опытный и высококлассный игрок.

Виктор Гончаренко, напротив, несмотря на разгромную победу, был спокоен.

— На мой взгляд, получился очень качественный матч в нашем исполнении. Мы сражались за каждый сантиметр нашего прекрасного поля с поддержкой болельщиков, если и были моменты, когда упускали мяч, то уровень игры не падал. Мы не только отыгрались, но и вышли вперёд, а дальше перешли к быстрым атакам и забили третий гол, — начал Гончаренко.

— Мы понимаем, что вы болеете немного за другую сборную, но, может, уговорите Игоря Акинфеева, чтобы на Евро поехал основным? Это очень важный вопрос.

— Я болею за несколько сборных. Если Игорь решит, мы все будем за, но я его прекрасно понимаю. Мы должны уважать итоговое решение, тем не менее, пока ему позволяет здоровье, хотели бы видеть на таком высоком уровне ещё.

— Многие болельщики ожидали увидеть в стартовом составе Виктора Васина, который является более опытным игроком, почему в итоге выбрали Вадима Карпова?

— У Васина было лёгкое недомогание, поэтому решили здорового Карпова выпустить. Тем более риска особого не было, у Вадима за плечами довольно много матчей.

Виктор Гончаренко Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— В стартовом также вышли Константин Марадишвили и Наир Тикнизян. Как оцените их прогресс в этом матче?

— У нас настолько широкая скамейка, что позволяет использовать разные схемы и выпускать разных игроков под любого соперника. Если они выходят в составе, значит, они этого заслуживают. Я рад тому, что ребята не просто играют, но и приносят много пользы для достижения командного результата.

— Во втором тайме часто бывает, что ЦСКА по разным причинам сбавляет. В этот раз вышло иначе. За счёт чего удалось этого добиться и забрать преимущество?

— Мы немного видоизменили схемы, наш прессинг и расположение игроков, чтобы сохранить силы к концу матча. Когда пойдут еврокубки, нам будет ещё тяжелее. Немаловажно, что имеем в составе Яка Бийола и Николу Влашича, которые могут зацепиться за любой мяч на высокой скорости, что приносит большую пользу.