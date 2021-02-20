«Тамбов» отозвал письмо о снятии с молодёжного первенства — 2020/21

https://static.news.ru/photo/3a48e0c4-738b-11eb-99a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство футбольного клуба «Тамбов» уведомило РПЛ о готовности молодёжной команды продолжить выступление в чемпионате сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

«Тамбов» попросил РПЛ считать недействительным письмо от 11 февраля о снятии молодёжной команды с турнира. В настоящее время тамбовчане после 14 туров набрали 14 очков и занимают седьмую строчку.

Ранее руководство клуба сообщило о том, что снимает команду с молодёжного первенства России из-за проблем с финансированием. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин прокомментировал ситуацию с ФК «Тамбов». По его словам, в настоящее время область не может предоставить клубу бюджетное финансирование.

Как сообщал NEWS.ru, в РПЛ поддержали досрочное выделение средств «Тамбову». При этом клуб должен выполнить ряд условий плана выхода из кризиса, в том числе реструктурировать долги по заработной плате и получить гарантии о дополнительных субсидиях из других источников.