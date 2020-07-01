«Тамбов» был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Зенита»

https://static.news.ru/photo/ef06d89e-bbb8-11ea-a24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб "Тамбов"/vk.com

Петербургский «Зенит» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун, забив на 43-й минуте матча. В концовке встречи «Тамбов» сравнял счёт благодаря реализованному пенальти полузащитника Валерия Чуперка (88-я минута). Но спустя три минуты нападающий петербургской команды Эмилиано Ригони забил победный для своей команды мяч.

Лучшим игроков встречи был признан бразильский нападающий «Зенита» Малком.

Перед началом матча «Тамбов» утвердил Сергея Первушина на посту главного тренера команды.

Благодаря этой победе «Зенит» продлил беспроигрышную серию в турнире до 14 матчей. Клуб из Санкт-Петербурга упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 59 очков. «Тамбов» занимает 14-е место, набрав 25 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что столичное дерби ЦСКА — «Спартак», которое прошло в рамках 25-го тура чемпионата России на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счётом 2:0 в пользу «армейцев». Другой матч вторника между московским футбольным клубом «Локомотив» и «Крыльями Советов» завершился со счётом 1:1, «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с казанским «Рубином», а «Ахмат» на выезде обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1.