Сёмин будет консультировать тренерский штаб клуба Савина

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Юрий Сёмин будет помогать автору YouTube-канала «КраСава» Евгению Савину в создании профессионального футбольного клуба.
У Жени Савина очень хорошие мысли, хорошие идеи касаемо развития молодых талантов. Поэтому я буду ему помогать. Буду консультировать тренерский штаб клуба Жени Савина, — отметил Сёмин, слова которого приводит Sport24.
В декабре 2020 года Савин заявил, что в 2021 году он планирует создать команду «Красава» для выступлений в первенстве ПФЛ. Он собирается пригласить в команду тех игроков, которые остались без контрактов и которых считают бесперспективными.
Ранее Сёмин назвал специалиста, который, по его мнению, на данный момент является лучшим тренером в Российской премьер-лиге — это главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
В 2020 году Семак во второй раз подряд привёл «Зенит» к титулу чемпиона России. Также он помог команде выиграть Кубок и Суперкубок страны.