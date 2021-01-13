Сёмин будет консультировать тренерский штаб клуба Савина

https://static.news.ru/photo/96f7dd40-55ac-11eb-bc62-fa163e074e61_660.jpg Юрий Семин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Юрий Сёмин будет помогать автору YouTube-канала «КраСава» Евгению Савину в создании профессионального футбольного клуба.

У Жени Савина очень хорошие мысли, хорошие идеи касаемо развития молодых талантов. Поэтому я буду ему помогать. Буду консультировать тренерский штаб клуба Жени Савина, — отметил Сёмин, слова которого приводит Sport24.

В декабре 2020 года Савин заявил, что в 2021 году он планирует создать команду «Красава» для выступлений в первенстве ПФЛ. Он собирается пригласить в команду тех игроков, которые остались без контрактов и которых считают бесперспективными.

Ранее Сёмин назвал специалиста, который, по его мнению, на данный момент является лучшим тренером в Российской премьер-лиге — это главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В 2020 году Семак во второй раз подряд привёл «Зенит» к титулу чемпиона России. Также он помог команде выиграть Кубок и Суперкубок страны.