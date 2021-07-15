«Свят, свят»: Губерниев оценил Бузову в роли тренера сборной РФ

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал, смогла бы певица и актриса Ольга Бузова занять вакантную должность главного тренера сборной России по футболу.

Она могла бы быть мотиватором. Она заходит в раздевалку, игроки просто ошарашены: кто крестится, кто кричит «свят, свят» и выбегает на поле, обыгрывая итальянцев, выигрывая у хорватов со счётом 7:0. Мне кажется, это происходило бы, чтобы избежать чумы, — сказал Губерниев корреспонденту NEWS.ru.

Он сообщил, что никакого конфликта с певицей нет. И ещё раз подтвердил, что в ситуации со сборной она была бы прекрасным мотиватором.

Губерниев в прямом эфире «Матча ТВ» задал вопрос, какой футбол поддерживает певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова. Она не смогла сразу ответить. После некоторой перепалки он уточнил, перестала ли девушка принимать коньяк по утрам или нет. На этом моменте Бузова не сдержала слёз, не оценив шутку журналиста.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе, проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Единственные три очка коллектив заработал в матче с Финляндией, который завершился победой российской команды с минимальным счётом 1:0.

8 июля Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым.

Ранее он отреагировал на информацию о возможном назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера сборной России. По его словам, на нём можно сэкономить.