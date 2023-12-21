Суд разрешил футбольную Суперлигу: российские клубы выйдут из изоляции?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

В четверг, 21 декабря, Европейский суд опубликовал окончательное решение о возможном проведении Суперлиги по футболу. Идея о создании такого турнира появилась в 2021 году, но изначально не была реализована из-за строгого запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Многочисленные судебные разбирательства наконец завершились. Что за турнир придумали в Европе, кто впервые предложил его организовать и попадут ли на него российские клубы — в материале NEWS.ru.

Как создавалась Суперлига

Инициаторами создания нового турнира выступили президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид» Флорентино Перес и глава «Ювентуса» и Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли. Изначально они сообщали об участии в новом турнире 12 клубов: «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

Аньелли и Перес планировали, что в Суперлиге будет 20 клубов: две группы по 10 команд, а игры, планировалось, будут проводиться в два круга в середине недели. Из группы по правилам выходят по три лучшие команды, а четвертая и пятая играют два стыковых матча за выход в плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы проходят в два матча, а финал планировалось проводить в конце мая — один матч на нейтральном поле.

Первая Суперлига должна была пройти в августе 2021 года, однако УЕФА помешал ее проведению.

Фото: Guillermo Martinez/AFLO/Global Look Press «Мадрид» против «Вильярреал»

Как УЕФА противодействовал созданию Суперлиги

Глава УЕФА словенец Александер Чеферин пригрозил 12 указанным клубам запретом на участие в любых соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне под эгидой союза, а игрокам — запретом на вызовы в сборные.

Руководитель УЕФА называл создание Суперлиги «жадностью» и «плевком в лицо всем любителям футбола».

«Мы применим все санкции, какие сможем, и дадим вам знать, как только у нас появится четкий ответ. Мое мнение: футболистов из этих клубов нужно как можно скорее отстранить от всех турниров. Конечно, УЕФА может проводить Лигу чемпионов без этих 12 клубов. В Европе много хороших команд. С 12 клубами или без — турнир будет проходить», — приводил слова Чеферина в 2021 году Sky Sports.

Он также заявил, что УЕФА борется с планами «кучки олигархов-миллионеров, а футболу нельзя приказывать, опираясь на власть». Он не может быть «приватизирован меньшинством, каким бы могущественным оно ни было».

После этого заявления девять из 12 клубов вышли из проекта, в нем остались только итальянский «Ювентус» и испанские «Реал» и «Барселона». В отношении этих трех ФК УЕФА открыл дисциплинарное дело. В ответ руководство команд обратилось в суд Мадрида с требованием прекратить разбирательство.

Фото: Tano Pecoraro/Keystone Press Agency/Global Look Press «Генуя» против «Ювентуса»

Какое решение по Суперлиге вынес суд

Судья Мануэль Руис де Лара постановил, что команды нельзя наказывать за участие в проекте Суперлиги, после чего передал дело в Европейский суд (CJEU), который должен был установить, является ли контроль УЕФА над европейским футболом монополией, не нарушает ли организация закон ЕС о конкуренции.

Пока суд разбирался с делом, руководители Суперлиги обсуждали новый формат. В октябре 2022 года у турнира появился генеральный директор — Бернд Райхарт, который в первом же интервью заявил, что соревнования начнутся в сезоне-2024/2025.

15 декабря 2022-го Европейский суд объявил — УЕФА и ФИФА не нарушают законы ЕС. Это значило, что организации могут блокировать вступление клубов в посторонние турниры.

«Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любое новое соревнование подлежит предварительному согласованию, совместимы с законодательством Евросоюза о конкуренции», — заявил генеральный адвокат Европейского суда Атанасиос Рантос в интервью Reuters.

Фактически создание Суперлиги заблокировали на законодательном уровне. Но инициаторы турнира продолжили бороться. По словам гендиректора Райхарта, УЕФА занимает монопольное положение, «что влечет за собой важные обязанности по предоставлению третьим сторонам возможности свободно действовать на рынке».

Фото: Virginie Lefour/Keystone Press Agency/Global Look Press Матч «Юнион Сен-Жиллуаз» — «Ливерпуль»

Как разрешился конфликт УЕФА и Суперлиги

Дело передали на финальное рассмотрение в Большую палату, где принимали решение 15 судей. В четверг, 21 декабря 2023 года, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги.

Орган постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением», а некоторые правила этих организаций, касающиеся создания новых турниров, признаны незаконными из-за отсутствия «прозрачности и объективности».

«Правила ФИФА и УЕФА, предусматривающие предварительное одобрение любого нового футбольного проекта, такого как Суперлига, и запрещающие клубам и игрокам участвовать в этих соревнованиях, являются незаконными. Аналогичным образом правила, предоставляющие ФИФА и УЕФА исключительный контроль над коммерческим использованием прав, связанных с этими соревнованиями, направлены на ограничение конкуренции», — сказано в заявлении суда.



В нем отмечается, что такое соревнование, как Суперлига, необязательно должно быть одобрено. Суд рассматривал исключительно правила ФИФА и УЕФА и не может выносить решений по этому конкретному проекту. Но формально УЕФА не имеет права запрещать клубам создавать свой турнир.

Фото: IMAGO/David Klein/Global Look Press Матч «Арсенал» — «Брайтон»

Что это означает для российских клубов

Теоретически у российских команд есть шансы вступить в Суперлигу, так как турнир находится не под эгидой этих двух организаций. Бывший член исполкома УЕФА и вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков отметил в разговоре с NEWS.ru, что российские клубы туда не пригласят.

«Туда хотели бы попасть все: и „Зенит“, и „Ростов“, и „Спартак“, но есть проблема: их туда не пригласят. Наших клубов там не будет. Наверняка сейчас знать почти ничего нельзя, но в этом я уверен», — высказал мнение Колосков.

Собеседник NEWS.ru также объяснил, почему руководители ряда больших европейских клубов так хотят создать свой турнир, если Лига чемпионов УЕФА пользуется огромной популярностью во всем мире и приносит очень большие деньги.

«УЕФА неплохо руководит футболом, но создатели Суперлиги хотят руководить сами. Сейчас доходы от Лиги чемпионов распределяются между всеми клубами, включая те, кто играет отборочные соревнования. А создатели Суперлиги хотят распределять деньги только между собой, не делиться с маленькими клубами. Учитывая то, что они подавали в суд, они настроены очень серьезно», — считает Колосков.

Он отметил, что решение суда не означает создание Суперлиги. После вердикта УЕФА может применить санкции к клубам, которые будут участвовать в турнире.

«В мое время речь также шла о Суперлиге, еще в 1990-е, во времена Леннарта Юханссона. Разговоры шли точно такие же, но ничего так и не создали. И сейчас до создания еще очень далеко. Будет еще как минимум исполком УЕФА, где будут решать, что делать с теми, кто уйдет в Суперлигу. Санкции могут быть разные, самые очевидные — запрет для футболистов играть под эгидой УЕФА, а это означает запрет выступать за сборную, чемпионаты Европы. Поэтому говорить о создании Суперлиги еще очень рано», — заключил Колосков.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Игроки сборной России

Как будет проходить Суперлига

Проект Суперлиги был представлен на презентации A22 Sports Management, о чем сообщил The Telegraph. Клубы будут разделены на Звездную, Золотую и Синюю лиги. В Звездной и Золотой будут принимать участие по 16 ФК, в Синей лиге — 32.

В каждом дивизионе участников поделят на группы, состоящие из восьми команд, в год они будут проводить не менее 14 матчей. Игры, как и в первоначальном варианте, планируется проводить в середине недели.

Вместо изначально планировавшихся 20 команд проект расширили до 64 клубов. По-прежнему неясно, кто получит приглашение в новый турнир и кто реально сможет принять в нем участие. К примеру, в Англии отреагировали быстро: спустя несколько часов после решения суда о возможности создания Суперлиги Министерство спорта Великобритании выпустило заявление.

«Попытка создать отдельный турнир стала определяющим моментом в английском футболе и была повсеместно осуждена болельщиками, клубами и правительством. В то время мы приняли решительные меры. В ближайшее время мы представим законопроект, который не позволит клубам участвовать в подобных соревнованиях в будущем», — сообщили в министерстве.

В Суперлиге не будут принимать участие «Манчестер Юнайтед», «Бавария», мадридский «Атлетико», немецкая Бундеслига и ряд других клубов. Это все делает перспективы более чем туманными. Президент УЕФА также отреагировал на происходящее: «Они могут создавать все, что захотят. Надеюсь, у них будет замечательный турнир с двумя клубами. Футбол не продается».

Читайте также:

Сборная России впервые с 2021 года схлестнется с футболистами из Европы

Английский с акцентом, Хиддинк, допинг-скандал: что сделал Мутко для спорта

Оценены перспективы России при продаже Лиги чемпионов Саудовской Аравии