Оценены перспективы России при продаже Лиги чемпионов Саудовской Аравии Вячеслав Колосков не верит в реальность выкупа ЛЧ саудитами

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Вячеслав Колосков

Вероятность покупки Саудовской Аравией футбольной Лиги чемпионов является нулевой, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Он объяснил, что, согласно уставу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), международный турнир принадлежит именно УЕФА.

Купить Лигу чемпионов нельзя, она принадлежит Союзу европейских футбольных ассоциаций. В уставе УЕФА прописано, что техническая организация проведения соревнований принадлежит именно УЕФА и именно он проводит турнир, — сказал Колосков NEWS.ru.

Он отметил, что «УЕФА может уступить коммерческие или лицензионные права, заключить контракты на рекламные и маркетинговые кампании». По мнению Колоскова, подобный подход с точки зрения экономики и финансов «может стать для организации выгодным предложением, но продать Лигу чемпионов невозможно».

Да и даже если мы представим подобный вариант, у России никаких перспектив не появится. Нам какая разница? — заключил представитель РФС.

Накануне Saxo Bank опубликовал прогнозы, согласно которым предполагается, что Саудовская Аравия может купить футбольную Лигу чемпионов, если цена на нефть достигнет 150 долларов за баррель в середине 2024 года. В материале отмечается, на фоне роста доходов от нефти наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман «видит прекрасную возможность при поддержке Международной федерации футбола (ФИФА) предпринять успешную попытку купить Лигу чемпионов УЕФА, один из самых престижных футбольных турниров в мире». В статье отмечается, что Саудовская Аравия сумеет преобразовать самый престижный еврокубковый турнир в глобальное футбольное соревнование.

УЕФА и ФИФА 28 февраля 2022 года отстранили сборные и клубы России от участия в соревнованиях. Решение организаций было продиктовано началом спецоперации на Украине.

УЕФА не стал включать сборную России в список участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25, указано на сайте организации. Жеребьевка прошла 2 декабря.