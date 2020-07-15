Суарес: «Барселона» должна стать лучше, чтобы удержать Месси

https://static.news.ru/photo/ef758d06-c6b3-11ea-bed3-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес порассуждал о перспективах остаться в команде Лионелю Месси.

«Барселона» должна стремиться улучшить команду вокруг Месси, чтобы он не ушёл бесплатно следующим летом. Я не вижу, чтобы Месси играл за какую-либо другую команду, — цитирует Суареса Mundo Deportivo.

При этом Суарес подчеркнул, что Месси останется там, где он и его семья чувствуют себя комфортно и хорошо, а таким местом является Барселона.

Испанские СМИ сообщали, что 33-летний аргентинский форвард хочет покинуть клуб в 2021 году, когда закончится контракт. Поэтому не ведёт переговоры о новом соглашении с «Барселоной», цвета которой защищает с 2004 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лионель Месси принял решение приостановить переговоры о дальнейшем подписании нового контракта с каталонским коллективом, поскольку хочет уйти. Как сообщает Cadena Ser, решение связано с тем, что из команды регулярно происходит утечка информации. Он также заявил об усталости из-за отсутствия победного проекта.