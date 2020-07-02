Месси хочет покинуть «Барселону» из-за руководства клуба

https://static.news.ru/photo/99c48030-bcfc-11ea-93dd-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Лидер футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси снова объявил о желании покинуть «сине-гранатовых». 33-летний аргентинец принял решение приостановить переговоры о дальнейшем подписании нового контракта с каталонским коллективом.

Как сообщает Cadena Ser, решение связано с тем, что из команды регулярно происходит утечка информации. Он также заявил об усталости из-за отсутствия победного проекта. По информации источника, он недоволен тем, что во всех решениях, даже тех, которых он не принимал, его делают ответственным.

Аргентинский форвард является воспитанником каталонского коллектива. В текущем сезоне Месси сыграл в 28 матчах Ла Лиги и отличился 22 голами. На его счету также 17 результативных передач. Действующее соглашение с «Барселоной» рассчитано до лета 2021 года.

Ранее Лионель Месси рассказал, что мог покинуть команду в 2016 году, когда он вместе со своим отцом был признан виновным в неуплате более €4 млн налогов в Испании. Руководство «Барселоны» назвало имена шести футболистов, которые точно не покинут команду во время летнего трансферного окна. В список «неприкасаемых» вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг и нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати. Остальных игроков команды «Барселона» готова продать.