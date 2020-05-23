Месси мог покинуть «Барселону» из-за уголовного дела

https://static.news.ru/photo/b839989e-9dc0-11ea-9e64-fa163e074e61_660.jpg Фото: skor.sozcu.com.tr

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси рассказал, что мог покинуть команду в 2016 году, когда он вместе со своим отцом был признан виновным в неуплате более четырех миллионов евро налогов в Испании.

В то время я хотел уехать из-за проблем с налоговой. Это было не из-за желания покинуть «Барселону», я просто не хотел оставаться в Испании. Чувствовал, что ко мне плохо относились, и не хотел оставаться здесь, — цитирует Месси RAC1.

Футболист отметил, что на данный момент он хотел бы остаться жить в Барселоне и закончить карьеру в каталонском клубе.

Ранее руководство испанского футбольного клуба «Барселона» назвало имена шести футболистов, которые точно не покинут команду во время летнего трансферного окна. В список неприкасаемых футболистов вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг и нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати. Остальных игроков команды «Барселона» готова продать, писал NEWS.ru.