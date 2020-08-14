«Становимся только злее»: Соболев прокомментировал отмену забитых голов

https://static.news.ru/photo/4771e208-b444-11e9-acc9-fa163e074e61_660.jpg «Открытие Арена» Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от победы (2:0) в домашнем поединке второго тура Росмийской премьер-лиги (РПЛ) над грозненским «Ахматом» (2:0).

До игры знали, что главного тренера не будет на бровке. Его, безусловно, не хватало, но Андре Хинкель — помощник Доменико Тедеско — тоже хороший специалист, мы ему так же доверяем. Слава богу, что выиграли, — сказал он.

Также Соболев прокомментировал отмену двух забитых «Спартаком» мячей в первом тайме, которые были отменены судьями — на сей раз справедливо.

Раньше мы в таких случаях очень сильно расстраивались, — ответил форвард на вопрос корреспондента NEWS.ru. — Именно такие чувства были у меня, когда отменили, например, мой гол «Уфе» в концовке прошлого чемпионата. Но теперь мы скорее не расстраиваемся, а становимся только злее, хотим забить ещё, — подчеркнул спорстмен.

Как писал NEWS.ru, в матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на своём поле переиграл грозненский «Ахмат» — 2:0 (0:0).