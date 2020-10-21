Стадион «Спартака» в Москве снова закрывают для болельщиков

https://static.news.ru/photo/c6196172-13ec-11eb-a9da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Российская премьер-лига (РПЛ) получила предписание Роспотребнадзора о закрытии трибун «Открытие Арены» до особого распоряжения. Тем самым матч 13-го тура чемпионата страны между «Спартаком» и «Ростовом» должен пройти без зрителей.

В РПЛ также указали, что «Спартаку» рекомендовано выполнить комплекс мер из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Лига надеется, что после этого зрителям разрешат вернуться на трибуны в следующих матчах «красно-белых».

Общая задача субъектов РПЛ — не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с РФС отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти, — отметила пресс-служба РПЛ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что матч 13-го тура РПЛ между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» также пройдёт без зрителей. Такая мера будет принята в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Министр спорта региона Роман Терюшков заявил, что запрет на посещение зрителями мероприятий является временным.