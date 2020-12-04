Спортивный директор «Ювентуса» стал фигурантом уголовного дела

Футболист украинского клуба «Колос» Евгений Селезнёв рассказал о конфликте с тренером «Днепра-1» Игорем Йовичевичем из-за русского языка. По словам форварда, его возмутила попытка хорватского специалиста запретить говорить, как ему нравится.

«Колос» выиграл матч со счётом 2:0, один из мячей забил Селезнёв. У 35-летнего футболиста произошла стычка с тренером соперников в подтрибунном помещении. Я его на английском попросил, чтобы он не...