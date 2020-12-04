Спортивный директор «Ювентуса» стал фигурантом уголовного дела

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Ювентус» Фабио Паратичи стал фигурантом уголовного дела, заявили в пресс-службе команды. Руководители «чёрно-белых» уверены в невиновности коллеги.
По данным СМИ, расследование началось из-за возможных махинаций при получении гражданства Италии уругвайским нападающим Луисом Суаресом. Спортсмен в данный момент выступает за испанский клуб «Атлетико» из Мадрида.
Накануне стадион «Наполи» «Сан-Паоло» официально переименовали в честь покойного Диего Марадоны. Стоит отметить, что в официальном акте муниципальной администрации Неаполя аргентинец отмечен как «величайший футболист всех времён».