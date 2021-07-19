«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде ЛЧ

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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперником московского «Спартака» по раунду стала «Бенфика».

«Красно-белые» оказались в числе несеяных команд. Так как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разводить сборные из России и Украины, команда Руя Витории автоматически лишилась возможности сыграть с донецким «Шахтёром».

Другие пары: победитель матча «ПСВ» (Эйндховен) — «Галатасарай» встретится с победителем пары «Селтик» — «Мидтьюлланд». Бельгийский «Генк» сыграет с донецким «Шахтёром». А «Монако» Александра Головина должен будет встретиться с победителем пары «Рапид» (Вена) и «Спарта» (Прага).

Матчи 3-го отборочного раунда состоятся 3–4 и 10 августа. В случае если «Спартаку» удастся пройти первый этап квалификации, то московский коллектив узнает следующих соперников на жеребьёвке 2 августа. Встречи четвёртого отборочного раунда пройдут 17–18 и 24–25 августа.

Соперниками «Спартака» могут стать «Бенфика», «Монако», а также победитель пары «Селтик» — «Мидтьюлланд».

Ранее петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче за Суперкубок страны. Встреча завершилась со счётом 3:0.