«Спартак» отказался от товарищеского матча с «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/c4bd4ce2-57fa-11eb-8b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургский «Зенит» продолжает тренировочный сбор в Дубае — там же находится и московский «Спартак». Однако, вопреки ожиданиям многих болельщиков, матча между ними не будет.

Нет, «Спартак» отказался. Мы предложили — хотели бы сыграть с ними, учитывая все сложности, особенно со спарринг-партнёрами, но у «Спартака» уже своя программа, и они не смогут с нами сыграть, — рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

В нынешнем розыгрыше РПЛ команды встретились дважды. В матче первого круга в Москве они сыграли вничью 1:1, а во втором круге — в заключительном туре перед зимней паузой — «Зенит» победил 3:1, благодаря чему ушёл на перерыв, уверенно лидируя в чемпионате.

Между тем на сборах у «Спартака» запланировано пока всего две игры — против узбекского «Пахтакора» и белорусского «Шахтёра». С теми же командами сыграет «Зенит» — оба матча состоятся 24 января. Но, помимо этого, «сине-бело-голубые» также встретятся с «Ригой» и с «Уралом».

Текущий сбор «Зенит» проводит без нападающего Артёма Дзюбы и вратаря Андрея Лунёва, заболевших коронавирусом. По словам Семака, они едва ли вернутся в строй в ближайшее время.

Всё будет зависеть от тестирования, от их состояния здоровья. Как только будут отрицательные тесты и самочувствие, позволяющее тренироваться, мы тут же вызовем их. Но учитывая всю информацию, которую мы знаем, вряд ли это получится. Дай Бог, чтобы к следующему сбору всё было хорошо, — резюмировал специалист.

Ранее NEWS.ru писал, что Дзюба выкладывал видео своего ночного отдыха в московском кафе незадолго до заражения COVID-19. Футболист в ночь с 4 на 5 января отдыхал в столичном кафе, где в прямом эфире смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.