«Спартак» на выезде обыграл «Урал» благодаря дублю Николсона

Игрок «Урала» Андрей Егорычев (справа) и игрок «Спартака» Квинси Промес в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Урал» (Екатеринбург) и ФК «Спартак» (Москва) / Фото Павел Лисицын/РИА Новости

Футболисты «Спартака» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде обыграли «Урал». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей голами отметились Шамар Николсон и Виктор Мозес. На счету Николсона два мяча, а Мозес помимо гола отметился результативной передачей. Единственный мяч в составе «Урала» забил защитник Лео Гогличидзе.

По итогам игры «Спартак» поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Красно-белые набрали 37 очков. «Урал» не изменил своего турнирного положения. У команды 27 очков. Она находится на 14-м месте в РПЛ.

Следующий матч «Спартак» проведёт в рамках полуфинала Кубка России против «Енисея». На стадии четвертьфинала красно-белые одолели ЦСКА.