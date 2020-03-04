В четвертьфинальном поединке Кубка России главное дерби страны продлилось не полтора, а все два часа игрового времени: после основного была зафиксирована ничья (2:2), и пришлось играть дополнительное. Оставшись в меньшинстве после удаления нападающего Эсекьеля Понсе, «красно-белые» сумели вырвать победу (3:2) и путёвку в полуфинал. NEWS.ru был в рядах журналистов, сумевших после окончания встречи задать несколько вопросов защитнику и капитану «Спартака» Георгию Джикии и игроку правого фланга ЦСКА Марио Фернандесу.

Джикия: удаление Понсе было не по делу

— Была хорошая игра, хороший соперник, — отметил спартаковский капитан. — Да, всё было немного на нервах, и хочу извиниться перед болельщиками, что задержали их на стадионе на дополнительное время. У меня тоже были дела вечером после матча, но пришлось задержаться. Однако самое главное, что мы выиграли и прошли дальше в Кубке.

— Первый тайм с четырьмя забитыми мячами в обе стороны получился огненным, а почему на его фоне второй значительно поблёк, и дело дошло до дополнительного времени?

— У нас и во втором тайме были хорошие моменты, но просто не получилось забить. При этом не скажу, что ЦСКА после перерыва имел преимущество и мог вырвать победу — нет, это у «Спартака» не получилось забить решающий мяч в основное время.

— Какие были мысли, когда в концовке первой дополнительной 15-минутки «Спартак» остался в меньшинстве? Что главный тренер Доменико Тедеско говорил команде?

— Я судейство не обсуждаю, но считаю, что удаление Понсе было не по делу. Но ладно — всё это уже в прошлом. Да, мы перед последним экстра-таймом собрались всей командой в круг, тренер сказал пару слов, но никто ничего криминального или сверхъестественного не говорил. Понятно, что нужно было в меньшинстве доигрывать этот матч, и желательно было забить с игры, что мы в итоге и сделали.

— Серию послематчевых пенальти бить не хотелось, потому что у ЦСКА в воротах был Игорь Акинфеев с его легендарной «золотой ногой»?

— Да я пенальти вообще не бью.

Игорь Акинфеев Сергей Булкин/NEWS.ru

— Речь даже не конкретно о вас — по всем игрокам «Спартака» было видно, что пенальти не входят в ваши планы.

— Вот поэтому и забили победный гол (улыбается).

— За пять дней «красно-белые» победили в двух столичных дерби: с «Динамо» в чемпионате страны и с ЦСКА — в Кубке. «Спартак» возродился?

— Давайте не будем говорить громких слов. Но, конечно, приятно, когда ты обыгрываешь «Динамо», а через несколько дней — ЦСКА. Однако никакой эйфории у нас нет — впереди тоже сложная игра (с «Краснодаром» в чемпионате страны. — NEWS.ru), поэтому просто идём от матча к матчу и посмотрим, как будет дальше.

— Когда команды уходили на перерыв после первого тайма, между несколькими игроками обеих команд, среди которых были и вы, возник конфликт. В чём там было дело?

— Эмоции, эмоции — это нормально. Все завелись, но это часть футбола. Как-то особо обращать внимание на этот эпизод не надо — понятно, что был конфликт, но он исчерпан. После этого все ребята пожали друг другу руки, и на этом всё закончилось. Не надо забывать, что это дерби.

— Можно ли сказать, что против ЦСКА «Спартак» сыграл свой лучший матч в нынешнем сезоне?

— В нынешнем сезоне у нас получались очень разные игры, но в любом случае нужно посмотреть, как мы проведём следующие матчи. Тогда можно будет сравнивать поединки с «Динамо», ЦСКА и последующие игры, будет больше поводов для разговоров, в какой футбол мы играем и какой у нашей команды стиль. Пока же, слава Богу, у нас всё результатом подкрепляется.

— В полуфинале «красно-белым» предстоит встреча с «Зенитом» в Петербурге. Действующему чемпиону страны «Спартак» в нынешнем чемпионате уже дважды уступил с одинаковым счётом 0:1 — значит, есть шанс с третьей попытки взять реванш?

— Конечно, есть настрой обыграть «Зенит». Насколько я понимаю, полуфинальный матч мы проведём на поле соперника. Но до этой игры ещё достаточно далеко, поэтому сейчас готовимся спокойно к встрече с «Краснодаром» в ближайший понедельник.

— Зелимхан Бакаев, получивший сотрясение мозга в первом тайме дерби с ЦСКА и заменённый в перерыве матча, сможет сыграть с «Краснодаром»?

— Он после игры был у врачей, ему делают необходимые обследования. Пока ничего не могу сказать про состояние здоровья Зелимхана, а остальные ребята вроде все живы—здоровы и готовятся сыграть с «Краснодаром».

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Фернандес: я давил на Айртона, Айртон давил на меня — это нормально

— ЦСКА потерпел обидное поражение в дерби. Почему «армейцы» проиграли этот матч?

— Действительно, нам сейчас очень грустно: мы ожидали и надеялись, что пройдём в следующий круг Кубка. Отдавали себе отчёт, что это дерби, и в этом матче будет очень сложно. А теперь мы расстроены, потому что казалось: то, что мы делаем по ходу этой встречи, должно принести ЦСКА успех. Но, к сожалению, мы вынуждены закончить выступления в этом турнире. И по этой причине эмоции у всех игроков не самые приятные.

— Что произошло в перерыве после первого тайма, когда несколько игроков обеих команд вступили в какую-то перепалку?

— Запасной вратарь «Спартака» (Артём Ребров. — NEWS.ru) и также находившийся на скамейке запасных правый защитник — не помню его фамилию...

— Андрей Ещенко.

— Да, Ещенко. Так вот они с Ребровым начали притеснять нашего молодого защитника Вадима Карпова. Видимо, рассчитывали на то, что смогут надавить на молодого, как-то его запугать. Мы, конечно, вмешались, чтобы не позволить таким образом воздействовать на нашего молодого товарища. Я тоже участвовал в этих разборках, кого-то из спартаковцев оттолкнул, чтоб неповадно было.

— А давление со стороны резервистов «Спартака» на Карпова было словесное или физическое?

— Вратарь «красно-белых» Вадима толкнул, а я оттолкнул вратаря. Но такое поведение игроков «Спартака» недопустимо. Нельзя пользоваться тем, что игрок соперника очень молод, и пытаться оказывать на него давление. Вне зависимости от возраста нужно уважать всех игроков соперника и вести себя достойно.

— После удаления нападающего «Спартака» уже в дополнительное время почему ЦСКА не удалось реализовать численное преимущество и дожать соперника?

— Они «закрылись», и даже имея на одного игрока больше, было очень сложно проникать в штрафную соперника. А потом удачно выбитый их вратарём мяч привёл к выходу один на один и голу в наши ворота. Поведя в счёте, «Спартак» ещё больше «закрылся», что невероятно осложнило нашу задачу.

— Вы говорили про психологическое давление резервистов «красно-белых» на Карпова, но в чисто игровом плане ваш соотечественник из «Спартака» — бразилец Айртон — на вашем фланге тоже оказывал на вас серьёзное давление. Согласны, что он провёл едва ли не лучший свой матч за «Спартак»?

— Я не слежу за матчами «Спартака», чтобы судить, лучшей была эта игра у Айртона или нет. Но по ходу встречи он давил на меня, я давил на него. Когда команды играют в три защитника, как это делали ЦСКА и «Спартак», действия вингеров обретают особое значение. Это нормально, что у нас с Айртоном получилась такая серьёзная дуэль. Это дерби, здесь все сражаются, борются за то, чтобы одержать победу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Когда «Спартак» и ЦСКА встречались в августе минувшего года в первом круге чемпионата, судьбу дерби решил гол защитника «красно-белых» Самюэля Жиго, забитый сразу после вынужденной паузы: тогда судьи приостановили матч потому, что «армейские» фанаты зажгли файеры, и поле заволокло дымом. Сейчас ситуация в какой-то степени повторилась: в середине второго тайма у ЦСКА намечалось игровое преимущество, но вновь случилась пауза из-за «пиротехнического шоу» фанатов «красно-синих». Не сожалеете, что «армейские» болельщики постоянно оказывают своей команде медвежью услугу, сбивая с игрового ритма?

— Нет, болельщики нам только помогают. Для нас ни в коем случае не служит оправданием тот факт, что они зажигают файеры, и матч из-за этого может прерваться. Мы все — профессионалы вне зависимости от того, горят на трибунах файеры или не горят. И всегда должны быть готовы к любой ситуации, возникающей на поле и даже за его пределами.

— Возвращаясь к защитнику Вадиму Карпову, как бы вы оценили действия молодого игрока обороны в дерби? И вообще всей тройки центральных защитников.

— Когда я сам нахожусь на поле, мне довольно сложно оценивать действия других игроков, потому что полностью сосредоточен на игре. Но все наши защитники — очень хорошие футболисты. И мне показалось, что вся наша команда сыграла в этом матче хорошо. Понятно, что в начале встречи «Спартак» сразу забил два быстрых гола, но после этого мы выровняли игру и сумели сравнять счёт. На мой взгляд, в дерби ЦСКА по игре выглядел значительно лучше, чем в предыдущем матче чемпионата с «Уралом». «Спартак» сам играет и даёт нам играть, и это для ЦСКА намного лучше. Но результат кубкового поединка получился совсем не таким, как мы ожидали.

— Почему спартаковская замена сыграла — нападающий Джордан Ларссон вышел во втором тайме и забил в дополнительное время, — а «армейский» новобранец Илья Шкурин не смог проявить себя столь же ярко?

— Думаю, наш свежий нападающий тоже неплохо вошёл в игру. Вы же помните момент, когда он ударом с разворота попал в штангу. Кроме того, Шкурин хорошо поддерживал наши атаки, участвовал во многих эпизодах. А форварду «Спартака» попросту повезло: он забил.

— Может быть, вылет из Кубка России облегчит ЦСКА решение задачи в чемпионате, где необходимо попадать в тройку призёров, чтобы получить путёвку в Лигу чемпионов?

— Независимо от целей в чемпионате мы очень хотели продолжать участвовать в борьбе за Кубок. Хотели участвовать и претендовать на победу в обоих турнирах. Знаем, что бороться за титул в чемпионате уже сложно, поскольку «Зенит» ушёл в отрыв на достаточно большое количество очков. Тем не менее, будем продолжать борьбу до конца, сражаться, потому что мы защищаем цвета великого клуба. И не имеет значения, выигрываем мы или проигрываем, необходимо в каждом матче выкладываться до последней капли крови, играть на пределе своих возможностей, чтобы ЦСКА побеждал.

— Ну, наверное, до последней капли крови — это всё-таки перебор. Вы же не должны рисковать своим здоровьем и жизнью на футбольном поле!

— Ну, хорошо: нужно просто сражаться до конца.