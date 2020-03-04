Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В матче четвертьфинала Кубка России по футболу московский «Спартак» разгромил ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 3:2 в дополнительное время.

В составе победителей отличились полузащитники Зелимхан Бакаев (4-я минута), Эсекиель Понсе (14-я минута) и Йордан Ларссон (107-я минута).

Голами в составе ЦСКА отличились Игорь Дивеев (17-я минута) и Ильзат Ахметов (на 46-ой минуте).

Другой матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён из-за плохого газона, ранее писал NEWS.ru.

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