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Московский «Спартак» обыграл в 1/4 финала Кубка России по футболу ЦСКА со счетом 3:2 в добавленное время. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что лучше бы «Спартак» играл в полном составе.

«Спартак» начал глубже обороняться, такие вещи не идут в плюс, если бы Понсе остался на поле, игра была бы на встречных курсах, тем более мы планировали выпустить Сигурдссона, — сказал...