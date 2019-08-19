Московский «Спартак» дома одержал победу в главном дерби страны против ЦСКА. Подопечные Олега Кононова открыли счёт на 59-й минуте благодаря голу защитника Самуэля Жиго. Однако уже на 68-й тоже защитник, но уже «армейцев», Марио Фернандес счёт сравнял. Казалось, выбраться «красно-белым» будет крайне сложно, но на 79-й минуте тот же Жиго увеличивает разницу и оформляет дубль. Этот гол стал победным для «красно-белых». Заключительный матч шестого тура Российской премьер-лиги закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от важнейшего соперника:

— Первое, что надо отметить: если дети попадают на стадион, они остаются навсегда в футболе, увидев такие игры. Они напряженные, бескомпромиссные, было очень много борьбы. Хороший по накалу и исполнению матч. Мы чуть-чуть предпочтительнее выглядели. Но это не первая игра, где лучше соперника смотримся, но проигрываем. Моменты, которые были у Чалова, надо реализовывать, если ты не забиваешь, сложно рассчитывать на победу. Нам надо больше шишек набить, видимо, потому что второй гол очень легко Дивеев позволил забить. На таких матчах будем продолжать расти.

— Вы разговаривали с судьей после второго гола. Почему?

— Приходит Карасев, который говорит, мол, VAR не видит поле, поэтому надо игру остановить. Ничего не произошло, и зачем-то матч возобновили. Ритм упал, долго все стояли. Но тут команды в равных условиях, и надо было больше проявлять характер. Когда счёт стал 1:1, мы почему-то начали играть на сдерживание, а надо было идти вперед.

Виктор Гончаренко Сергей Булкин/News.ru

— Что с Ефремовым? Почему заменили?

— Там что-то с коленом, повезли в больницу.

— Насколько трудно было готовиться к «Спартаку»? Играет разными словами в каждом матче чемпионата России и Лиге Европы. Скажите пару слов про Шюррле. Действительно ли он лидер на данный момент?

— Не могу сказать, что трудно было готовиться. Четверка защитников опорных была понятна, тот же Бакаев. У нас были индивидуальные нарезки и беседы по Шюррле и Тила — как им противостоять. Но, что касается Шюррле, лучше ситуацию скажет Олег Георгиевич.

И Олег Георгиевич ответил по чемпиону мира в составе сборной Германии-2014. Однако начал он с поздравления команды:

— Конечно, дерби легким не бывает. Приятно, что на своём стадионе при огромной поддержке наших болельщиков мы выиграли. Первый тайм был равным, хоть ЦСКА и больше владел мячом, а во втором мы были посильней, хотя концовка игры была для нас непростой, но ребята выдержали. Поздравляю команду с победой.

— Не беспокоит, что первый тайм явно слабее второго, несмотря на то, что вы сказали, что играли на равных?

— Сказав, что не беспокоит, обману. Почему команда выходит на поле закрепощенной, а не раскрепощенной, не включает скорость? Об этом было сказано в перерыве. Сделаем серьёзное расследование и на эту тему поработаем. Почему я сказал, что была равная игра в первом тайме? Были определённые моменты и у нас, и у «красно-синих», да, ЦСКА просто больше владел мячом, и нас это вообще не устраивает.

— Чем вызвана стартовая расстановка атакующей тройки, когда Бакаев слева, Ларссон справа? Это для того, чтобы найти место на поле шведу? Ему удобнее играть только на правом фланге? Не кажется, что Бакаев теряет один из своих основных козырей — его удар, когда он смещается в центр и бьёт?

— Ларссон точно также забивал свои голы в Швеции, я даю ему возможность играть на этом фланге, потому что он недавно приехал, всего десять дней, как у нас, это помогает быстрее адаптироваться — игра на своей позиции. В дальнейшем, я думаю, буду менять тактику. То же самое касается Гуса Тила. Единственное, если брать Андре Шюррле, то он опытный футболист и может играть где угодно. А эти ребята молодые, должны пока адаптироваться.

— Самуэль Жиго — лучший бомбардир в составе команды по итогам 6 туров. Это нормально?

Самуэль Жиго Сергей Булкин/News.ru

— Это прекрасно. Я очень рад за Жиго, за то, что наши защитники забивают. Здесь мы даём возможность каждому игроку проявить свои лучшие качества. Моя задача, как тренера, не ущемлять ребят, а давать шанс реализовать ещё больше, они должны совершенствовать себя на любой позиции, но в рамках той игры, которую мы хотим видеть.

— Что в записке передали Бакаеву, если не секрет?

— Не буду комментировать.

— Сегодня Мирзов удачно вошёл в игру, но был момент, когда слева была атака, и он, вдруг, оказавшись последним, не побежал на пустую позицию. Он должен играть сзади?

— Мы немного придираемся, критикуем игроков. Каждый должен иметь баланс в атаке и отборе. Если он не побежал, видимо, не хватило определенных сил на атаку. Разберёмся, я спрошу.

— Четыре матча «Спартак» выигрывает. Вам стало легче психологически? Чувствуете ли единение с болельщиками?

— С каждой победой чувствую, что команда становится увереннее, каждый игрок чувствует себя лучше. А если говорим про тренера — это моя работа. На меня идёт определенное давление, но это «Спартак», не я первый, не я последний тренер. Мы в первую очередь должны выигрывать. А если нет побед — идёт давление на игроков и тренера. Я его воспринимаю, оцениваю то, что нахожусь в «Спартаке». Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70 лет, хочу выигрывать любой матч. Я думаю, мы нацелены на это.

— Впереди игра на выезде с «Брагой», затем выезд в Самару. Тяжелый график, как с этим справляетесь?

«Спартак» - «Тун» Сергей Булкин/News.ru

— График на самом деле жёсткий. Очень хорошие команды нам противостоят и в чемпионате, и в Лиге Европы. Победили «Тун», который очень непростой оказался, так же как и клубы, с которыми мы сыграли в РПЛ. Эта неделя вообще будет очень жёсткая: две игры через два дня на третий. Включая ЦСКА, мы проведём три встречи за шесть дней. Наша задача в первую очередь — восстановиться, дать возможность быть в тонусе тем, кто играл мало, потому что сейчас будет ротация. Очень важно сплочённо всем тренерским штабом серьёзно отработать.

— Спустя 9 месяцев [после назначения на пост главного тренера] для вас стиль все так же важен или теперь победа любой ценой?

— Стиль важен, и я очень хочу, чтобы этот стиль был в «Спартаке». Это даже система: и подбор игроков, и тренировочный процесс. Я хочу, чтобы команда имела такой стиль, таких же игроков, которых мы сейчас вспоминаем и ценим вне зависимости от того, сколько им лет, вспоминаем победы, большие победы, те трофеи, которые были. Мы ответственны перед болельщиками.