Соболев заявил, что винить в его травме никого не нужно

https://static.news.ru/photo/7614a1ee-3248-11eb-a670-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев в разговоре с журналистами попросил никого не винить в его травме. Он признался, что проблемы с мениском у него начались ещё два месяца назад, до вызова в расположение сборной России.

Форвард пропустил матч национальной команды с Сербией, закончившийся поражением со счётом 0:5. Спортсмен не смог выступить из-за проблем с коленом. Гендиректор московского футбольного клуба Шамиль Газизов оказался недоволен тем, что Соболева вызвали в сборную России. Председатель совета директоров «красно-белых» Леонид Федун тоже прокомментировал травму игрока, сказав, что имеет претензии к докторам национальной команды.

Сам Соболев заявил, что проблемы с мениском начались два месяца назад. Потом у него произошёл блок колена. Футболист объяснил, что после травмы мениска может помочь закачивание мышц. Однако в его случае это не помогло, поэтому пришлось делать операцию. По словам Соболева, в таких случаях хирургическое вмешательство происходит в 90% случаев.

В сборную я приехал с твёрдым желанием помочь команде в ноябрьских матчах, занимался в полную силу, тем более что в основном тренировки были восстановительного и тактического характера. В игре с Молдавией вышел на замену, с Турцией остался на скамейке запасных, а в самый неподходящий момент, буквально за полчаса до игры с Сербией, вновь произошла блокада колена, не позволившая мне принять участие в игре, — цитирует нападающего РИА Новости.

Соболев добавил, что начнёт работать с командой уже на зимних сборах. Футболист надеется, что сможет показывать игру, достойную как клуба, так и сборной.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что футболиста «Спартака» Александра Соболева ничего не беспокоило, как утверждал генеральный директор Шамиль Газизов.

Он сравнил ситуацию Александра, который успешно перенёс операцию в Италии из-за травмы колена и не сможет появиться на поле до весны следующего года, с ситуацией Романа Зобнина, которого после вызова в сборную довольно скоро отправили в Москву.