Соболев: не могу оценивать Кокорина как футболиста — он мой друг

«Красно-белые» после поражения в дерби с ЦСКА (1:3) в предыдущем туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) успешно открыли второй фронт: в стартовом поединке нового розыгрыша Кубка страны одержана крупная победа (5:1) над клубом ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги) столичной «Родиной». Автор первого гола «Спартака» в этом матче нападающий Александр Соболев после окончания встречи пообщался с журналистами.

— Какое было настроение в «Спартаке» после дерби и накануне кубковой игры?

— Какое может быть настроение, если дерби мы проиграли? Хотя постарались сразу забыть эту неудачу и начали готовиться к следующему матчу. Следующая игра в чемпионате у нас с «Рубином» в Казани — будем готовиться конкретно к этой команде.

— Между двумя важными поединками в чемпионате матч с «Родиной» в Кубке воспринимается как тренировочный?

— Если честно, «Родина» — неплохая команда. Она новая, только недавно создана, играет во второй лиге. И отдельными моментами они против нас показывали достаточно хороший футбол. Лично мне эта команда понравилась. И советую приглядеться к номеру 17 (полузащитник Артём Филиппов. — NEWS.ru) в составе «Родины» (улыбается). Думаю, в скором будущем он должен оказаться в каком-нибудь хорошем клубе.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Этот футболист вас чем-то удивил?

— Я бы не сказал, что он чем-то удивил — просто я его немного знаю (улыбается). Знаю, что он может играть на хорошем уровне. И в принципе желаю команде «Родина» удачи. Насколько я знаю, они ставят перед собой задачу выйти в ФНЛ, и я желаю им достичь этой цели.

— «Спартак» долго не мог забить — счёт был открыт лишь на 35-й минуте. Во многих матчах это печально заканчивалось для вашей команды. В игре против «Родины» этот факт заставлял нервничать?

— Нет, особо не нервничали, знали, что забьём. Забили первый до перерыва и были уверены, что забьём ещё. Это было лишь дело времени.

— А почему гол не праздновали, когда открыли счёт?

— Даже не знаю...

— Не было такого эффекта, когда забиваете в дерби или другом принципиальном матче?

— Конечно, такого эффекта, таких эмоций, как в дерби, нет. Но какие-то голы и «Родине» мы праздновали. Например, Айртон наконец-то забил свой первый мяч за «Спартак». Остон Урунов тоже впервые отличился после прихода в команду. Поэтому мы их поздравляем — и готовимся к «Рубину».

— Урунов забил, а другой новичок «Спартака» Александр Кокорин — не сумел. Не обидно, что не удалось открыть счёт голом за «красно-белых» даже в поединке с таким скромным соперником? Обсуждали это в команде?

— Ничего страшного — забьёт в следующей игре.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— «Ничего страшного» — это слишком общие слова. А как бы вы оценили, в какой форме сейчас находится Кокорин?

— Хоть Саша и большой игрок, но не следует забывать, что он пока ещё в новой для себя команде и не до конца в каких-то моментах нас понимает. Взять даже эпизод во втором тайме, когда я мог отдать Кокорину голевой пас, но передача получилась слишком сильной, и вратарь забрал мяч. А отдай я точнее — Саша бы забил. Так что дело не только в нём, но и в нас.

— Про Кокорина говорят, что он — чемпион мира по тренировкам. Александр действительно на занятиях производит какое-то супервпечатление?

— Не могу так оценивать, потому что он, в первую очередь, мой друг. Поэтому в плане футбола пусть его оценивает тренер. Но бывает, что мы с Сашей «зарубаемся» после тренировок, остаёмся и бьём по воротам. Кто проигрывает — кувыркается: бывает, мне приходится, бывает, он это делает (улыбается).

— Но вы когда-нибудь тренировались или играли с футболистом, который был бы сильнее Кокорина?

— Так я тоже не могу сказать. У нас в «Спартаке» все футболисты очень сильные, все друг друга дополняют, и со всеми комфортно работать.

— Вы и сами не так долго играете за «Спартак», но уже чувствуете перед дерби особый настрой, ненависть к цветам принципиальных соперников?

— Наверное, перед игрой с ЦСКА было такое особое состояние, потому что все об этом говорят, подогревают интерес — СМИ, болельщики. И, конечно, чувствуешь, что этот матч очень важен для наших болельщиков, поэтому всегда хочется в нём побеждать.