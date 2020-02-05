https://static.news.ru/photo/8dfa151a-4823-11ea-8bf6-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: spartak.com

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дебютирует за московский клуб в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре против столичного «Локомотива».

Стартовый состав на матч опубликовала пресс-служба «Спартака» на странице в Twitter.

Ранее «Спартак» официально объявил о переходе 22-летнего нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который перешёл на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью дальнейшего выкупа игрока, писал NEWS.ru.