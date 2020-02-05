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Михаил Щипанов
Нападающий «Спартака» Александр Соболев дебютирует за московский клуб в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре против столичного «Локомотива».
Стартовый состав на матч опубликовала пресс-служба «Спартака» на странице в Twitter.
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Ранее «Спартак» официально объявил о переходе 22-летнего нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который перешёл на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью дальнейшего выкупа игрока, писал NEWS.ru.
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Соболев дебютирует за «Спартак» в матче против «Локомотива»