Александр Соболев Александр Соболев Фото: spartak.com

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дебютирует за московский клуб в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре против столичного «Локомотива».

Стартовый состав на матч опубликовала пресс-служба «Спартака» на странице в Twitter.

Ранее «Спартак» официально объявил о переходе 22-летнего нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который перешёл на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью дальнейшего выкупа игрока, писал NEWS.ru.

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