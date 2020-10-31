Смолов планирует уехать из России

https://static.news.ru/photo/5b709294-1b87-11eb-84fd-fa163e074e61_660.jpg Федор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

30-летний нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов планирует покинуть Россию после окончания контракта с клубом.

У него ещё два года контракта с «Локомотивом». Основные мысли здесь, со следующего лета мы начнём готовить варианты, чтобы по окончании контракта попробовать перейти в страны и чемпионаты, которые не очень очевидны для российского футболиста. Может быть, МЛС, может, Япония. Может, Китай или Австралия. Будут нужны новые впечатления, новые футбольные вызовы, — заявил глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в интервью «Спорт Экспресс».

По его словам, американский клуб «Нью-Йорк РБ» хотел взять игрока в аренду, но уйти из клуба в аренду невозможно.

Спортивный менеджер не согласился, что трансфер игрока в «Локомотив» является провальным, нужно дождаться завершения контракта.

Как писал NEWS.ru, Смолов спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уралом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Футболист отличился на 87-й минуте. Встреча закончилась со счётом 1:1.