СМИ обнародовали результаты вскрытия тела Марадоны

https://static.news.ru/photo/80f47576-2faa-11eb-9a00-fa163e074e61_660.jpg Диего Марадона Фото: Paolo Manzo/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

На следующий день после смерти одного из величайших футболистов в истории Диего Армандо Марадоны в СМИ появилась информация о результатах вскрытия тела аргентинца. По имеющимся сведениям, процедура показала, что бывший нападающий «Барселоны» и «Наполи» скончался от острой сердечной недостаточности.

Марадона умер 25 ноября. Ему было 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. За несколько дней до своей кончины Марадона перенёс операцию после кровоизлияния в мозг.

В отчёте о вскрытии сообщается, что игрок умер от острой сердечной недостаточности. Также подчёркивается, что у него возник острый отёк лёгких, — передаёт телеканал TN.

После кончины футболиста в Аргентине объявили трёхдневный траур. Кроме того, в ночь после смерти Марадоны тысячи скорбящих любителей футбола вышли на улицы Неаполя, итальянского города, за местную команду которого спортсмен выступал на протяжении нескольких сезонов.

Марадона был признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА, лучшим спортсменом XX века в Аргентине, лучшим игроком в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Он забил рукой один из самых знаменитых футбольных голов в истории в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии. Этот случай вошёл в историю как «рука бога».

Как ранее писал NEWS.ru, папа римский Франциск молитвой проводил скончавшегося футболиста и тренера Диего Марадону. Известно, что понтифик, выходец из Буэнос-Айреса, является поклонником футбола. Он болеет за аргентинский клуб «Сан-Лоренсо», в 2008 году он стал официальным членом клуба болельщиков команды.