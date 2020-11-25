Папа римский прочитал молитву за скончавшегося Марадону

https://static.news.ru/photo/c51b3dee-2fa9-11eb-9843-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск молитвой проводил скончавшегося футболиста и тренера Диего Марадону.

Папа Франциск знает о смерти Диего Марадоны, вспоминая с теплом встречи с ним и молясь, как он делал в последние дни, когда узнал о состоянии здоровья футболиста, — приводит ТАСС сообщение службы печати Святого престола.

Известно, что папа римский Франциск, выходец из Буэнос-Айреса, является поклонником футбола. Он болеет за аргентинский клуб «Сан-Лоренсо», в 2008 году он стал официальным членом клуба болельщиков команды.

Ранее NEWS.ru писал, что 25 ноября в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Причиной его смерти стал сердечный приступ. За несколько дней до своей кончины Марадона перенёс операцию после кровоизлияния в мозг.

Марадона был признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА, лучшим спортсменом XX века в Аргентине, лучшим игроком в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Он забил рукой один из самых знаменитых футбольных голов в истории в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии. Этот случай вошёл в историю как «рука бога».