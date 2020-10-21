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«Шахтёр» одержал выездную победу над «Реалом» в рамках ЛЧ

22:06, 21 октября 2020
Фото: fcshakhtar/vk.com

Донецкий «Шахтёр» одержал выездную победу над «Реалом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 3:2.

Так, в ходе первого тайма «Шахтёр» забил три гола — отличились Тете, Манор Соломон, также мяч в свои ворота направил Рафаэль Варан.

Во втором тайме «Реал» отыграл два мяча стараниями Луки Модрича и Винисиуса Жуниора. В добавленное время судья отменил гол Вальверде из-за офсайда после VAR.

Таким образом, «Шахтёр» набрал три очка и временно возглавил квартет В.

Ранее NEWS.ru писал, что «Крылья Советов» одержали победу над «Ротором», команда вышла в следующий раунд Кубка России. Встреча в Самаре завершилась со счётом 3:0.

Два из трёх голов хозяева забили в первом тайме.

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