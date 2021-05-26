Футболист попросил изнасиловать его в случае поражения

https://static.news.ru/photo/78309432-be1c-11eb-87f4-96000091f725_660.jpg Владимир Стойкович Фото: Matt Wilkinson/www.imago-images.de/Global Look Press

Вратарь «Партизана» Владимир Стойкович попросил изнасиловать его в случае поражения от «Црвены Звезды» в белградском дерби в финале Кубка Сербии. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на издание B52.

На моих партнёров по команде не должно оказываться давления. Они сделали слишком много за этот год, и я горжусь серией побед. Что бы ни случилось, виноват буду я. Вся ответственность лежит на мне. Изнасилуйте меня, если мы не выиграем Кубок. Всё зависит только от меня, — сказал он.

В итоге «Партизан» действительно проиграл «Црвене Звезде» в финале Кубка — в серии пенальти со счётом 3:4. Основное время прошедшей во вторник, 26 мая, встречи завершилось вничью — 0:0.

26 мая футболист сборной России Антон Заболотный сказал, что его «заводит» хейт.