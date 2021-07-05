Семак заявил, что «Зенит» не может покупать дорогих российских футболистов

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у клуба нет возможности приобретать дорогих российских футболистов. Его слова приводит Bobsoccer.ru.

Сейчас нет возможности приглашать сильных ребят с российским паспортом. Это очень дорого, такие игроки всем нужны. Легионеров нельзя приглашать, если нет свободных мест в заявке, — сказал Семак.

Под руководством Сергея Семака «Зенит» три последних сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) становился чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о невызове футболиста в команду на Евро-2020.