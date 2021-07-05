Смолов отреагировал на слова Черчесова о невызове футболиста в сборную

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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о невызове футболиста в команду на Евро-2020. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

На пресс-конференции по итогам Евро-2020 Черчесов объяснил отказ от включения Смолова в состав сборной на турнир тем, что ему не понравился пост нападающего в Instagram.

Конечно, слышал. Всё слышал. Обидно ли мне? Нет, — сказал Смолов.

В сезоне-2020/21 Фёдор Смолов сыграл за «Локомотив» в 28 играх во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвящённой выступлению национальной команды на чемпионате Европы — 2020, ответил на вопрос о возможной отставке. 57-летний специалист заявил, что «не привык покидать своё войско».