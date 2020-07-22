Многострадальный чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20, растянувшийся более чем на год из-за длительной коронапаузы, наконец-то добрался до финиша. Заключительный, 30-й тур снова недосчитался одного матча: на сей раз вне игры остались ФК «Сочи», по-прежнему находящийся на карантине с несколькими инфицированными игроками, и покидающие элитный дивизион самарские «Крылья Советов». Последней серьёзной интригой турнира было определение обладателя третьей путёвки в Лигу чемпионов. Оба соискателя — «Краснодар» и ЦСКА — вышли на домашние встречи соответственно с грозненским «Ахматом» и «Тамбовом» чрезвычайно мотивированными, благодаря чему не только добились убедительных побед (при таком раскладе лигочемпионский пропуск достался «быкам»), но и практически наполовину укомплектовали символическую сборную тура, которую представляет NEWS.ru.

Антон Коченков

«Локомотив»

В обеих ключевых встречах тура в Краснодаре и на столичной «ВЭБ Арене» вратари команд хозяев внесли свой вклад в сухие победы, однако соперники по-настоящему серьёзных угроз воротам фаворитов не создали: для этого не хватило ни класса, ни мотивации. А вот московскому «Локомотиву» в Екатеринбурге пришлось столкнуться с ожесточённым противодействием со стороны «Урала», крайне раздосадованного вылетом из Кубка России за шаг до домашнего финала этого турнира и оставшегося без главного тренера после того, как Дмитрий Парфёнов подал в отставку. В итоге голкиперу «железнодорожников» Антону Коченкову стоило немалых трудов заработать «сухарь», отразив восемь ударов в створ. И во многом благодаря усилиям стража ворот серебряный призёр чемпионата сумел завершить турнир минимальной выездной победой.

Андрей Малых

«Оренбург»

«Газовики» с Южного Урала, покидающие РПЛ вместе с «Крыльями Советов», в прощальном поединке сумели-таки громко хлопнуть дверью, обыграв на столичной «ВТБ Арене» местное «Динамо». Правда, стоит сделать поправку на то, что «бело-голубые» досрочно обеспечили себе шестое место в таблице премьер-лиги и уже никуда с него сдвинуться не могли. «Оренбург» же сумел заставить себя сыграть выездной поединок с полной отдачей — и был вознаграждён победой. В составе гостей выделялся правый защитник и капитан команды Андрей Малых. Он сделал классную результативную передачу, после которой форвард Джоэл Фамейе, рыбкой «нырнув» за мячом, головой переправил его в ворота Антона Шунина. А затем Малых мог забить и сам, однако на сей раз динамовской голкипер сумел отвести угрозу.

Александр Мартынович

«Краснодар»

«Быкам» в первой половине встречи с «Ахматом» всё же пришлось всерьёз побороться за инициативу. Гости долго удерживали нулевую ничью, активно шли в прессинг на чужой половине поля, а пропустив первый мяч, почти сразу организовали ответный гол. Правда, он был отменён после обращения главного арбитра к помощи системы VAR. Обороне «чёрно-зелёных» во главе с Александром Мартыновичем стоило немалых усилий сдержать натиск грозненцев. Ключевым фактором стало то, что на перерыв хозяевам удалось уйти с минимальным преимуществом в счёте. Труды защитников «Краснодара» не пропали даром: после перерыва на поле была совсем другая картина. Подопечные Мурада Мусаева забили ещё три безответных мяча и уверенно оформили выход в квалификацию Лиги чемпионов.

Джемал Табидзе

«Уфа»

Соседи по турнирной таблице «Уфа» и тульский «Арсенал» в очном поединке решали, кто из них может дотянуться до почётного седьмого места. Для этого необходимо было обыграть конкурента. Но коса нашла на камень с обеих сторон — забить соперники так и не сумели. И в итоге позволили опередить себя московскому «Спартаку», выигравшему в Казани. Что касается матча в Уфе, ближе к победе были хозяева. Они более агрессивно действовали в атаке, а однажды даже забили гол. Активное участие в этом эпизоде принимал центральный защитник Джемал Табидзе, который по традиции успевал и с основными обязанностями справляться, и впереди помогать. Тем не менее VAR вмешался и в этом матче: главный арбитр после просмотра видеоповтора взятие ворот отменил. Однако сей факт не отменяет качественной игры Табидзе, на которого, говорят, уже положил глаз всё тот же «Спартак».

Георгий Щенников

ЦСКА

У «армейцев» некоторое время тоже мало что получалось в атаке против глубоко оборонявшегося «Тамбова». За добрую половину первого тайма запомнился разве что опасный удар низом Николы Влашича, отражённый голкипером Георгием Шелия. Чтобы взломать многослойную оборону соперника, требовалось нестандартное решение. И его нашёл другой Георгий — левый защитник москвичей Щенников. Всем давно известно, что его «рабочая» нога — левая, но здесь он неожиданно мощно и точно пробил по воротам с правой. И попал точно под перекладину. Отметим всю голевую комбинацию, изящно разыгранную Аланом Дзагоевым и Фёдором Чаловым. Этот мяч Георгия-победоносца имел решающее значение: после него стало ясно, что выигрыш в этой встрече от ЦСКА никуда не денется.

Иван Обляков

ЦСКА

Другое дело, что эта победа ничего «армейцам» в турнирном плане не дала. Итоговое четвёртое место и право сыграть в Лиге Европы — конечно, неплохой результат для молодой команды Виктора Гончаренко, но «красно-синим» явно хотелось большего. Тем более что шанс «зацепиться» за квалификацию Лиги чемпионов у них был. Но они сами его бездарно упустили — в предыдущих матчах с «Рубином» и «Локомотивом». Теперь же оставалось только утешаться «нестандартным» голом Щенникова с правой ноги, а во втором тайме — эффектным «выстрелом» Ивана Облякова с лёта. Молодой центральный полузащитник ЦСКА не только закрепил победу своей команды, но и прозрачно намекнул, что в следующем сезоне, который стартует совсем скоро, он должен стать не только одним из лидеров «армейской» команды, но и постоянным игроком национальной сборной России.

Джордан Ларссон

«Спартак»

В заключительном туре чемпионата судьи и VAR наконец-то смилостивились по отношению к «красно-белым». Победу в Казани (2:1) подопечные Доменико Тедеско добыли благодаря двум пенальти, один из которых был назначен арбитром после просмотра видеоповтора, а также грамотной оценке главным рефери эпизода, когда в штрафной площади москвичей упал хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия. Грузинскому полузащитнику была показана жёлтая карточка за симуляцию, хотя вполне могло сложиться так, что все четыре гола в этой встрече были бы забиты с 11-метровых. Но в итоге их было всего три, а к обоим спартаковским самое прямое отношение имел Джордан Ларссон. В первом тайме швед пенальти заработал: после его удара мяч угодил в руку защитнику казанцев Егору Сорокину и миновал ворота. С «точки» после просмотра VAR неотразимо пробил Зелимхан Бакаев. А после перерыва Ларссон реализовал победный пенальти, заработанный Эсекьелем Понсе. Как уже говорилось выше, эта победа позволила «Спартаку» избежать антирекорда и подняться на седьмое место в таблице РПЛ.

Антон Миранчук

«Локомотив»

«Железнодорожники», досрочно обеспечившие себе второе место в РПЛ и прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, сыграли в Екатеринбурге неосновным составом, который к тому же примерно на три четверти был сформирован из собственных воспитанников. Кроме того, наконец-то вместе с первых минут матча вышли оба брата Миранчука. Пока Алексей феерил в летних поединках после рестарта чемпионата, Антон восстанавливался после травмы. Но вот настала и его очередь забивать победный мяч. Это случилось на исходе первого тайма, а сам гол получился красивым: Антон Миранчук уложил мяч в дальний угол ворот «Урала» эффектным обводящим ударом. Так «красно-зелёные» добыли четвёртую победу — при четырёх ничьих — после возобновления чемпионата и с такими результатами могут утверждать, что рокировка Юрий Сёмин — Марко Николич на посту главного тренера была оправданной. Но на самом деле объективный ответ на этот вопрос будет получен лишь по итогам группового турнира Лиги чемпионов.

Реми Кабелла

«Краснодар»

«Быки», в отличие от «железнодорожников», на летнем финишном отрезке чемпионата выглядели крайне нестабильно и по игре, и по результатам. Но если уж зарабатывали три очка, то записывали на свой счёт крупные и «сухие» победы. Сначала был «технарь» из-за коронавируса в «Оренбурге», а позже пришли и полноценные виктории, добытые на поле. Под «горячие копыта» попали «Урал» (3:0) и «Ахмат» (4:0). В поединке с грозненцами в последнем туре не победным, но во многом решающим стал мяч, который эстетски забил Реми Кабелла. Француз, получив мяч после паса пяткой Маркуса Берга, быстро оценил ситуацию и «черпачком» оставил не у дел голкипера гостей. Счёт стал 2:0, и после этого уже не осталось сомнений, что «Краснодар» одержит победу и опередит ЦСКА в борьбе за допуск в квалификацию Лиги чемпионов.

Маркус Берг

«Краснодар»

Но главным героем матча с «Ахматом» (вероятнее всего, и лучшим игроком 30-го тура) стал шведский нападающий «чёрно-зелёных». Маркус Берг принял участие во всех четырёх голах своей команды. В концовке первой половины встречи он открыл счёт, головой отправив мяч в ворота после паса Даниила Уткина. Затем, уже после перерыва, как было сказано чуть выше, ассистировал Реми Кабелла. Ещё через несколько минут с передачи Берга забил Вандерсон. И, наконец, форвард сборной Швеции оформил дубль, воспользовавшись пасом Юрия Газинского. Известный в прошлом атакующий полузащитник петербургского «Зенита», московского «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров однажды неосторожно в своей экспертной оценке назвал Берга «деревянным». Однако Маркус этими четырьмя очками по системе «гол плюс пас», набранными к тому же в решающем матче сезона, дал исчерпывающий ответ относительно своего уровня мастерства.

Сердар Азмун

«Зенит»

Петербуржцы после рекордно досрочного завоевания чемпионского титула в оставшихся матчах чемпионата находили для себя мотивацию во внутреннем соперничестве Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна за звание самого результативного игрока РПЛ. Перед заключительным поединком на выезде против «Ростова» капитан сборной России на один гол опережал форварда иранской национальной команды. Оба не попали в стартовый состав «Зенита», но дружно вышли на замену сразу после перерыва, на который «сине-бело-голубые» ушли в роли проигрывающей стороны (0:1). Выход обоих ударных нападающих помог питерцам перевернуть игру: сначала Эмилиано Ригони сравнял счёт, а затем Азмун после передачи Олега Шатова забил победный мяч. Таким образом, иранец не только сравнялся с Дзюбой по числу забитых мячей в чемпионате РПЛ (по 17), но и сумел обойти партнёра по команде благодаря меньшему числу голов с пенальти (один против семи у Артёма).