Сборная Россия по футболу выразила соболезнования Хабибу Нурмагомедову

https://static.news.ru/photo/58c41458-bd22-11ea-928c-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальная команда Россия по футболу выразила соболезнования чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Выражаем глубокие соболезнования семье Хабиба Нурмагомедова, — говорится в сообщении национальной команды в Twitter.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Позднее Хабиб дал комментарий о состоянии отца. 22 июня он заявил, что состояние отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить его от COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм. Президент Владимир Путин ранее пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, а российский боец Сергей Харитонов назвал смерть Абдулманапа трагедией, писал NEWS.ru.