Сборная России обыграла Мальту в отборе на чемпионат мира — 2022

Сборная России по футболу одержала победу над командой Мальты в матче шестого тура отборочного этапа к чемпионату мира — 2022 в Катаре.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:0. На 10-й минуте счёт открыл Фёдор Смолов после неточного паса вратарю от защитника сборной Мальты, а на 84-й окончательный счёт с пенальти установил Зелимхан Бакаев.

Таким образом, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала две победы при одной ничьей. После шести туров команда делит первое место в отборочной группе с Хорватией, в активе и тех и других по 13 очков.