Самый большой прокол Кикнадзе: «Милан» забрал Манджукича

Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о подписании Марио Манджукича. Контракт с хорватским нападающим рассчитан до конца сезона с возможностью продления ещё на год с зарплатой в размере €1,8 миллиона. А ведь совсем недавно он мог стать игроком московского «Локомотива». NEWS.ru рассказывает, почему сорвался трансфер и кто в этом виноват.

Осенью, пока трансферное окно было открыто, Интернет гудел информацией о переходе 34-летнего хорвата в «Локомотив». Сам главный тренер «железнодорожников» Марко Николич отмечал, что опыт форварда сумел бы помочь молодым игрокам, а инсайдеры сообщали, что все условия согласованы, контракт рассчитан по схеме «1+1» с зарплатой €2,4 миллионов в год. Но сделка так и не состоялась. И виной стал тогдашний генеральный директор Василий Кикнадзе, который, скажем так, «дал заднюю» — он предложил футболисту зафиксировать определённый курс евро (в размере 75–80 рублей), на что Манджукич, конечно, не пошёл.

Спустя время руководитель «красно-зелёных» оправдывал упущенную возможность некоторыми компромиссными пунктами, которые ставили под вопрос целесообразность всей сделки, и в итоге «Локомотив» решил не рисковать. И ладно, если бы он только это сказал, тогда Кикнадзе ещё и прошёлся по появляющейся информации в СМИ о деталях соглашения, называя журналистов «диванными специалистами». Забавно, ведь впоследствии Николич подтверждал колоссальный опыт хорвата, его нужно было просто направить в правильную сторону.

Frank Hoermann/SVEN SIMON

Казалось, поезд ушёл. Но в конце года Кикнадзе свой пост успешно покинул, открыв перед новыми руководителями чистую дорогу трансферного рынка. Итальянский журналист Никола Скира сообщал, что «железнодорожники» обратились к Манджукичу во второй раз, однако футболист без промедлений отказал, настроившись вести переговоры с «Миланом».

«Россонери», в отличие от московского клуба, быстро поняли, что отсутствие игровой практики с марта, возраст форварда — ничто по сравнению с его умениями. К тому же у них перед глазами 39-летний Златан Ибрагимович, который забивает в каждой игре, а иногда и несколько раз.

Манджукич всё ещё хорош. В сезоне-2018/19 за «Ювентус» сумел забить девять голов и отдать семь результативных передач в 25 играх Серии А. При этом в «Старой синьоре» он сместился с привычной позиции нападающего в сторону полузащиты. И стоит отметить, чувствовал он себя отлично — взаимодействовал с напарниками, вовремя смещался на фланги. Затем он оказался в катарском «Аль-Духаиле», где вернулся на привычную позицию форварда и прекрасно выполнял нужную тренеру функцию.

Получается, «Милан» уверен в надёжности и помощи клубу (даже учитывая отсутствие игровой практики у футболиста почти 11 месяцев), в то время как «Локомотив» до последнего мешкал и не видел целесообразности договора (осенью-то).

И вот таких игроков, как Манджукич, в Российской премьер-лиге (РПЛ) практически нет. А теперь и не будет. Интересно, и кто сейчас «диванный эксперт»? Не Кикнадзе ли часом, который упустил прекрасную возможность?