Объединение болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» сообщило о взломе официального сайта перед матчем 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление, — говорится в сообщении «Фратрии».
В заявлении, которое появилось на сайте объединения, сообщалось, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов не оправдал ожидания болельщиков и якобы активные фанаты клуба намерены бойкотировать все матчи клуба, включая дерби с ЦСКА, уходя со стадиона на 80-й минуте игры.
Букмекеры отдали победу ЦСКА над «Спартаком» в московском дерби, писал News.ru.