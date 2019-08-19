https://static.news.ru/photo/aaa436d4-c284-11e9-a26d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Объединение болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» сообщило о взломе официального сайта перед матчем 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление, — говорится в сообщении «Фратрии».

В заявлении, которое появилось на сайте объединения, сообщалось, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов не оправдал ожидания болельщиков и якобы активные фанаты клуба намерены бойкотировать все матчи клуба, включая дерби с ЦСКА, уходя со стадиона на 80-й минуте игры.

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Букмекеры отдали победу ЦСКА над «Спартаком» в московском дерби, писал News.ru.