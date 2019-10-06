https://static.news.ru/photo/1511f612-e843-11e9-ab49-fa163e074e61_660.jpg Мацей Рыбус Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус отметил, что на настроение футболистов московской команды не повлияло отсутствие Гжегожа Крыховяка в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».

Сложная игра, было видно, что «Арсенал» приехал за очками, но нам повезло больше. Отсутствие Гжегожа не сказалось на настроении команды. Он много забивает, это очень важный игрок для нас, но против «Арсенала» отсутствовал не только он, — сказал Рыбус.

Он отметил, что самое главное в этом матче — это победа и три очка. Рыбус также прокомментировал возвращение на поле Алексея Миранчука.

У Лёши была первая игра после травмы, и всегда тяжело выходить после длительного отсутствия, — добавил Рыбус.

«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.