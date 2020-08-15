«Рубин» и «Урал» не выявили победителя в матче второго тура РПЛ

Казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче второго тура Российской премьер-лиги. Итоговый счёт встречи — 1:1.
Игра прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Гости открыли счёт на 12-й минуте, 11-метровый удар реализовал румынский футболист Эрик Бикфалви. На 35-й минуте право пробить пенальти получили уже казанцы, его успешно реализовал Иван Игнатьев.
Судья матча удалил по одному игроку из каждого клуба. На 31-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Рубина» Михаил Меркулов. На 63-й минуте также за второе предупреждение рефери отправил в раздевалку полузащитника гостей Романа Емельянова.
В третьем туре казанцы сыграют на выезде с «Сочи», матч состоится 18 августа. «Урал» на следующий день примет в Екатеринбурге московский «Локомотив».
Как передавал NEWS.ru, 14 августа «Рубин» объявил о подписании контракта на три года с центральным полузащитником Хван Ин Бомом, ранее выступавшим за «Ванкувер Уайткэпс» в североамериканской лиге МЛС. Игрок вызывается в сборную Южной Кореи.
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