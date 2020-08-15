«Рубин» и «Урал» не выявили победителя в матче второго тура РПЛ

https://static.news.ru/photo/4d38bbc4-df06-11ea-a748-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Урал»/vk.com

Казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче второго тура Российской премьер-лиги. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Игра прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Гости открыли счёт на 12-й минуте, 11-метровый удар реализовал румынский футболист Эрик Бикфалви. На 35-й минуте право пробить пенальти получили уже казанцы, его успешно реализовал Иван Игнатьев.

Судья матча удалил по одному игроку из каждого клуба. На 31-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Рубина» Михаил Меркулов. На 63-й минуте также за второе предупреждение рефери отправил в раздевалку полузащитника гостей Романа Емельянова.

В третьем туре казанцы сыграют на выезде с «Сочи», матч состоится 18 августа. «Урал» на следующий день примет в Екатеринбурге московский «Локомотив».

Как передавал NEWS.ru, 14 августа «Рубин» объявил о подписании контракта на три года с центральным полузащитником Хван Ин Бомом, ранее выступавшим за «Ванкувер Уайткэпс» в североамериканской лиге МЛС. Игрок вызывается в сборную Южной Кореи.