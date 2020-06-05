РПЛ назвала даты летнего трансферного окна

Российская премьер-лига (РПЛ) провела общее собрание клубов лиги, на котором был рассмотрен регламент возобновления сезона.
Клубам были объявлены даты летнего трансферного окна: оно откроется 26 июля и закроется 19 сентября.
Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.
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