РПЛ назвала даты летнего трансферного окна

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На общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) были подведены итоги молодёжного первенства по футболу сезона-2019/20, которое не было доиграно из-за пандемии коронавируса.

Победителем турнира признано московское «Динамо». Это решение должно быть утверждено на исполкоме РФС, сообщает пресс-служба РПЛ. Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен...