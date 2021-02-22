«Ростов» расторг контракт с Романом Ерёменко

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Финский футболист Роман Ерёменко покидает ФК «Ростов». Контракт между сторонами расторгнут по обоюдному согласию. В составе команды полузащитник провёл 47 матчей, забил 10 голов и отметился пятью результативными передачами. Спортсмен решил вернуться в Финляндию, передаёт пресс-служба «Ростова».

После нашей встречи с Романом Ерёменко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Тем не менее двери нашего клуба всегда открыты для Ромы, и он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего клуба, — говорится в сообщении.

В свою очередь Ерёменко поблагодарил ФК «Ростов» за сотрудничество и доверие, отметил работу руководства клуба и тренерского штаба, партнёров по команде, медицинского и обслуживающего персонала, сотрудников базы.

Накануне футбольный клуб «Сочи» заключил соглашение с «Зенитом» (Санкт-Петербург) об аренде центрального защитника «сине-бело-голубых» Данилы Прохина. Как сообщает пресс-служба «Зенита», руководство петербургской команды решило таким образом предоставить своему футболисту игровую практику. Прохин пробудет в аренде в «Сочи» до конца сезона-2021/22.

19-летний защитник дебютировал в составе главной команды «Зенита» в июле 2020 года. С того момента он провёл за команду 11 матчей во всех турнирах, включая два — в Лиге чемпионов. Результативными действиями за петербуржцев Прохин пока не отметился.

Ранее игроки второй команды петербургского «Зенита» Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула на сборах в Турции спасли человека при пожаре, писал NEWS.ru. Футболисты совершали пробежку, когда услышали крики. Подбежав к месту, они увидели, что из подсобного помещения одного из зданий валит дым — оказалось, там произошло возгорание. Анула взял огнетушитель и пытался бороться с огнём, а Жилов и Симдянкин вытащили из здания на воздух потерявшего сознание рабочего.