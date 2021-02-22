Футболисты «Зенита-2» вынесли человека из горящего здания

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Игроки второй команды петербургского «Зенита» Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула неожиданно для самих себя оказались героями. На сборах в Турции они спасли жизнь человеку при пожаре.

Как передаёт пресс-служба «сине-бело-голубых», футболисты совершали пробежку, когда услышали крики. Подбежав к месту, они увидели, что из подсобного помещения одного из зданий валит дым — оказалось, там произошло возгорание. Анула взял огнетушитель и пытался бороться с огнём, а Жилов и Симдянкин вытащили из здания на воздух потерявшего сознание рабочего.

Прибывшая на место бригада врачей поблагодарила представителей команды и отвезла пострадавшего в больницу. По словам медицинской бригады, серьёзных травм человек не получил, но потерял сознание из-за отравления угарным газом. Он уже пришёл в себя, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России обратилась в суд с исковым заявлением в отношении главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Помимо футбольной деятельности, Семак управляет рестораном «Сад» в Северной столице.

В разгар пандемии COVID-19 он обратился в органы власти с просьбой о материальной помощи. Ресторан получил субсидию с условием, что в заведении не будет проводиться сокращение персонала. Однако одного сотрудника всё-таки уволили.