Российскую схему игры на Евро-2020 бельгийцы назвали предсказуемой

Схема сборной России с четырьмя защитникам не стала сюрпризом для бельгийцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного тренера «красных дьяволов» Роберто Мартинеса.
Сложно играть первый матч на турнире. Важно было не пропустить, провести игру собранно. Мы три раза играли со сборной России. В одном из матчей Станислав (Черчесов) уже играл в четыре защитника, — сказал тренер.
Он отметил, что российская команда бывает очень опасной, особенно выделил Артёма Дзюбу, который «может стать серьёзным испытанием». Он похвалил российскую сборную за тактику, показанную в предыдущих играх.
Сборная России в Петербурге на «Газпром Арене» уступила команде Бельгии со счётом 0:3 в матче Евро-2020. Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча.
Черчесов не считает ошибкой, что сначала играли в два защитника. На вопрос журналистов о тактике он не стал отвечать, сказал лишь: «Потом расскажу, сейчас не хочу говорить. Игру провели так, как её планировал тренерский штаб сборной».