Российскую схему игры на Евро-2020 бельгийцы назвали предсказуемой

https://static.news.ru/photo/c0fa3ef6-cbd3-11eb-a24b-96000091f725_660.jpg Фото: Matthias Balk/Global Look Press

Схема сборной России с четырьмя защитникам не стала сюрпризом для бельгийцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного тренера «красных дьяволов» Роберто Мартинеса​​​.

Сложно играть первый матч на турнире. Важно было не пропустить, провести игру собранно. Мы три раза играли со сборной России. В одном из матчей Станислав (Черчесов) уже играл в четыре защитника, — сказал тренер.

Он отметил, что российская команда бывает очень опасной, особенно выделил Артёма Дзюбу, который «может стать серьёзным испытанием». Он похвалил российскую сборную за тактику, показанную в предыдущих играх.

Сборная России в Петербурге на «Газпром Арене» уступила команде Бельгии со счётом 0:3 в матче Евро-2020. Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча.

Черчесов не считает ошибкой, что сначала играли в два защитника. На вопрос журналистов о тактике он не стал отвечать, сказал лишь: «Потом расскажу, сейчас не хочу говорить. Игру провели так, как её планировал тренерский штаб сборной».