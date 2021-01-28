Роналду нарушил коронавирусные ограничения ради отдыха с возлюбленной

https://static.news.ru/photo/d72e6d96-6193-11eb-a23b-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: instagram.com/cristiano

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отправился на горнолыжный курорт Курмайор (автономная область Вале-д'Аоста, Италия).

Спортсмен и его партнёрша, модель Джорджина Родригес провели два дня в отеле, который официально не принимает туристов. Для поездки на курорт паре пришлось пересечь границу между регионами, находящимися в «оранжевой» зоне по степени риска заражения коронавирусом. Согласно введённым в Италии ограничительным мерам, делать это можно только при наличии веских причин, которых у футболиста и его девушки не было, пишет Corriere dello Sport.

Пара опубликовала фото и видео с курорта в соцсетях. На кадрах видно, как Роналду и Родригес ездят на снегоходе. Вскоре все посты были удалены, однако скриншоты успели распространиться по Интернету.

Правоохранительные органы Вале-д'Аоста проводят расследование. Спортсмену грозит крупный штраф.

#Ronaldo e Georgina non sono stati multati ieri, ma la sanzione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, per essere usciti dal #Piemonte (zona arancione) per trascorrere una giornata a Courmayeur.



Multa da 400 euro.

Li guadagna in 7 minuti https://t.co/O4JZ0WP3sR — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 28, 2021

Роналду ранее уже нарушал коронавирусные ограничения, что закончилось для него заражением COVID-19. В октябре 2020 года футболист отказался находиться на карантине вместе с партнёрами по «Ювентусу» и самовольно отбыл в расположение национальной сборной, чтобы сыграть в товарищеском матче. 13 октября стало известно, что футболист подхватил инфекцию, передавал NEWS.ru.