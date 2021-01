Роналду нарушил коронавирусные ограничения ради отдыха с возлюбленной

Спортсмен и его партнёрша, модель Джорджина Родригес провели два дня в отеле, который официально не принимает туристов. Для поездки на курорт паре пришлось пересечь границу между регионами, находящимися в «оранжевой» зоне по степени риска заражения коронавирусом. Согласно введённым в Италии ограничительным мерам, делать это можно только при наличии веских причин, которых у футболиста и его девушки не было, пишет Corriere dello Sport.

Пара опубликовала фото и видео с курорта в соцсетях. На кадрах видно, как Роналду и Родригес ездят на снегоходе. Вскоре все посты были удалены, однако скриншоты успели распространиться по Интернету.

Правоохранительные органы Вале-д'Аоста проводят расследование. Спортсмену грозит крупный штраф.