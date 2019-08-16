https://static.news.ru/photo/3de302cc-c0d2-11e9-9db8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Полузащитник Франк Рибери назвал зарплату, которая его устроит для перехода в московский футбольный клуб «Локомотив».

Француз рассчитывает получить частный дом для семьи, персональных водителя и переводчика, а также французскую школу для детей, передаёт Рейтинг Букмекеров .

Кроме того, футболист обсуждает с «Локомотивом» условия контракта. Рибери требует двухлетнее соглашение с зарплатой в €3,5 миллиона ежегодно. Предложенных московским клубом €2,5 миллиона полузащитнику оказалось недостаточно.

Ранее News.ru писал, что 29-летний нападающий Марио Балотелли мог подписать контракт с футбольным клубом «Локомотив». Но руководство московской команды отклонило предложение, заявив, что линия атаки укомплектована. В то же время «железнодорожники» продолжают рассматривать вариант с приобретением 36-летнего полузащитника Франка Рибери. Французский футболист выступал за мюнхенскую «Баварию» с 2007 года, но этим летом покинул коллектив по истечении контракта. Помимо «Локомотива» у Рибери есть и несколько других предложений.