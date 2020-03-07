РФС, как и все здравомыслящие организации, не будет рисковать здоровьем кого-либо. Рекомендации уже разосланы по командам, где есть «сборницы», и членам тренерского штаба и делегациям, которые находятся за границей. Уверен, что все они будут выполнять рекомендации, ведь с такими вещами не шутят, — цитирует Безуглова РИА Новости.