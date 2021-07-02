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Футбол

«Разговоров много»: Тарасова раскритиковала ажиотаж вокруг футбола

16:00, 01 июля 2021
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала ажиотаж вокруг футбола, которого, по её мнению, и вовсе нет. Об этом она призналась ТАСС.

Речь идёт даже не о внимании, а об ажиотаже вокруг футбола. Я из рода тренеров, сама тренер, и я этого не понимаю. Футбола-то нет, а разговоров много, — заявила Тарасова.

Сборная России по футболу заняла последнее место в группе B на чемпионате Европы — 2020. Команда Станислава Черчесова дважды уступила на турнире: сначала бельгийцам (0:3) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, затем в Копенгагене на арене «Паркен» национальной команде Дании (1:4). Единственный матч, в котором российский коллектив оказался сильнее, был против финнов (1:0).

Ранее Тарасова назвала поддержкой сверху решение технического комитета Российского футбольного союза (РФС), выразившего доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после провала на Евро-2020.

57-летний специалист возглавил сборную России в августе 2016 года.

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