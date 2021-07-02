«Разговоров много»: Тарасова раскритиковала ажиотаж вокруг футбола

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Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Чили по футболу Марк Гонсалес подвергся нападению в ночном клубе в Сантьяго. Об этом сообщает La Tercera.

По словам футболиста, они с женой и детьми шли по знакомому горному маршруту, когда услышали выстрел. Через 20-30 метров на игрока напали люди с камнями и сломали ему один из...