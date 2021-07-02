«Разговоров много»: Тарасова раскритиковала ажиотаж вокруг футбола

Сборная России по футболу заняла последнее место в группе B на чемпионате Европы — 2020. Команда Станислава Черчесова дважды уступила на турнире: сначала бельгийцам (0:3) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, затем в Копенгагене на арене «Паркен» национальной команде Дании (1:4). Единственный матч, в котором российский коллектив оказался сильнее, был против финнов (1:0).
Ранее Тарасова назвала поддержкой сверху решение технического комитета Российского футбольного союза (РФС), выразившего доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после провала на Евро-2020.
57-летний специалист возглавил сборную России в августе 2016 года.