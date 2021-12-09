Против Саши нет приёма: Селихов взял пенальти и оставил «Спартак» в ЛЕ

В последнем матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» должен был спокойно побеждать на выезде откровенно слабую «Легию», но вместо этого устроил в концовке настоящее сумасшествие. При счёте 1:0 в свою пользу «красно-белые» привезли себе глупый пенальти, который вытащил Александр Селихов. Рассказываем подробнее о сумасшедшей игре.

Дерби неудачников

«Легию» и «Спартак» в нынешнем сезоне многое объединяет. Обе команды отвратительно выступают в национальных чемпионатах, но к последнему туру сохранили хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. И это в группе с «Наполи» и «Лестером»! Однако варшавская команда все шесть очков набрала в первых двух встречах, а «красно-белые» раскачивались по ходу турнира. Особенно пострадали от москвичей итальянцы, которые в играх со «Спартаком» потерпели два поражения.

Таким образом, российский клуб по итогам последнего тура мог оказаться как на первом, так и на последнем месте в группе, почти то же самое грозило «Легии». У поляков лишь отсутствовал шанс финишировать выше второй позиции, но плей-офф был вполне реальным. Для достижения заветной цели обеим командам нужно было непременно побеждать. Оглядка на параллельный матч совершенно была бесполезна для «Легии» и чуть менее лишена смысловой нагрузки для «Спартака».

Москвичи выставили на матч всех лучших, однако субъективные причины лишили Руя Виторию возможности задействовать в игре форвардов Джордана Ларссона и Александра Соболева, а также полузащитника Руслана Литвинова. У двоих последних перебор жёлтых карточек, а швед совсем недавно получил травму.

Гораздо внушительнее лазарет у «Легии», травмированы сразу семеро человек. Возможно, именно поэтому команда в чемпионате Польши находится в зоне вылета на 16-м месте. «Спартак» хотя бы занимает в РПЛ место в десятке сильнейших.

Царский подарок и неудержимый Бакаев

Варшава практические свободна от ковидных ограничений, поэтому местный стадион был забит польскими болельщиками до отказа. С первых секунд 30 тысяч фанатов погнали своих любимцев вперёд. Те охотно повиновались и принялись нагнетать обстановку у ворот соперника. Не сказать, что хозяевам удавалось создавать какие-то слишком опасные моменты, но у москвичей совершенно ничего не получалось впереди. Правда длился этот стартовый натиск около десяти минут. После игра выровнялась и стала обоюдосумбурной.

Красок футболу решил добавить защитник «Легии» Майк Навроцки, который на 17-й минуте отдал слабый пас назад вблизи собственных ворот. С мячом у чужой штрафной оказался Зелимхан Бакаев, первым движением он ловко ушёл от другого защитника польской команды, а вторым уложил мяч в угол обводящим ударом. Образцовое гостеприимство хозяев!

Гол вселил уверенность в спартаковцев, которые после этого эпизода заиграли спокойнее. У москвичей начали получаться позиционные атаки, а «Легия» выглядела растерянной. У «Спартака» заметнее всех был Бакаев. Автор гола здорово цеплялся за мяч, делал умные передачи и был очень похож на себя лучшего образца. На 35-й минуте отличный шанс удвоить преимущество гостей был у Михаила Игнатова, но с его ударом из пределов штрафной справился вратарь хозяев Артур Боруц.

Тайм москвичи достаточно спокойно довели до победы, да и соперник не ставил перед россиянами сложных задач. Матч складывался для «Спартака» настолько просто, что хотелось поискать подвох.

Тащите валидол

Второй тайм «Спартак» начал неплохо. Команда продолжила перспективно, пусть и не очень остро атаковать. Главное, москвичи держали мяч подальше от своих ворот. Очень хотелось второго гола в исполнении российской команды. Именно он виделся практически стопроцентной гарантией положительного исхода.

Ближе к 70-й минуте хозяева окончательно завладели инициативой и устроили нечто похожее на осаду чужих ворот. Москвичи достаточно организованно оборонялись, позволяя сопернику лишь совершать неподготовленные дальние удары, однако было понятно, что для гола всегда может хватить и полумомента.

Тревожный эпизод возник на 79-й минуте, когда Лирим Кастрати, казалось, чётко бил мимо Александра Селихова с линии вратарской. Однако голкипер «Спартака» успел выставить ногу и отразить мяч. Через пять минут «красно-белых» не спас бы и вратарь, но удар головой Томаша Пекхатра пришёлся в перекладину.

После этого у «Спартака» было несколько шансов в контратаках, но москвичи предпочли предоставить болельщикам максимальную дозу адреналина. Такую, которую не всем под силу выдержать.

На четвёртой добавленной минуте словенский арбитр поставил сомнительный пенальти в ворота москвичей. Удивительно, но даже после просмотра видеоповтора судья не смог уловить дикую симуляцию Пекхарта, который, как мешок с известной субстанцией, свалился после лёгкого касания ноги со стороны Самуэля Жиго.

Исполнять пенальти пошёл сам «пострадавший», но футбольный бог вернул ему должок. Селихов прыгнул в угол и отразил пущенный туда мяч. Ну как же ты хорош, Александр, просто нет слов!

«Спартак» провел чудовищную концовку матча, но выходит из группы с первого места — в параллельном матче «Наполи» обыграл «Лестер». Половина заслуги в этом грандиозном успехе у Селихова, который потащил два пенальти а групповом этапе и в остальном сыграл блестяще. Теперь ждём весенней стадии Лиги Европы, соперника «Спартак» узнает 13 декабря.