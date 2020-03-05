https://static.news.ru/photo/38687698-5ec4-11ea-b5fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Применять паспорт болельщика (Fan ID) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) не имеет смысла, заявил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Система Fan ID достаточно дорогостоящая. Применить её полностью на чемпионат России — это немыслимо дорого и не имеет смысла. Я сторонник абонементов и карт лояльности с насыщением функционала безопасности, — сказал Сорокин в рамках конференции «Профессия — футбол», приуроченной к 100 дням до старта чемпионата Европы — 2020.

Ранее персонифицированная карта болельщика (Fan ID), которая была применена на Олимпийских играх — 2014 в Сочи и чемпионате мира — 2018 по футболу в России, была признана одной из лучших, писал NEWS.ru. Также Fan ID будет и на Евро-2020.