Президент «Барселоны» Бартомеу рассказал, почему Месси остался в клубе

https://static.news.ru/photo/79bdbbe8-fab0-11ea-a350-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Meng Dingbo/FC Barcelona/Handout via Xinhua/Global Look Press

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал ситуацию с форвардом Лионелем Месси. Футболист хотел уйти, но передумал.

Аргентинец намеревался покинуть каталонский клуб, но по условиям контракта за Месси должны были заплатить 700 миллионов евро. Бартомеу отказывался обсуждать разрыв договора по взаимному согласию.

Я не буду вступать с ним в конфликт. Он наш капитан и лидер команды. Мы видели, как он выступал на поле. Я не мог позволить ему покинуть клуб, он лучший в истории, команда нуждается в нём. Наличие Месси — залог успеха, — заявил Бартомеу.

При этом он не стал комментировать утверждение Месси о том, что в его отношении клуб не сдержал слово.

Как писал NEWS.ru, 31 августа Месси заявил, что больше не будет принимать участия в тренировках команды, а также не приедет на базу клуба к началу чемпионата Испании. Аргентинский форвард больше не считает себя игроком каталонского клуба. Именно с этим связано его решение. В контракте же звёздного футболиста прописано, что в случае пропуска от 11 до 30 дней тренировок он будет оштрафован на 25% от размера заработной платы. Сам Месси считал, что свободен от любых обязательств перед клубом и его действия не заслуживают какого-либо наказания.