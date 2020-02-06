Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Иванов перешёл в самарские «Крылья Советов» на правах аренды с правом выкупа.
Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на полгода, сообщает пресс-служба «Крыльев». За самарский клуб Иванов будет выступать под номером 30.
Также стало известно, что молдавский полузащитник «Крыльев Советов» Раду Гынсарь отправлен в аренду в израильский клуб «Хапоэль Кирьят-Шмона», где проведёт ближайшие полгода.
Ранее «Спартак» официально объявил о переходе 22-летнего нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который перешёл на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью дальнейшего выкупа игрока, писал NEWS.ru.
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