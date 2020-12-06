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Футбол

Поль Погба рассказал о последствиях заражения коронавирусом

19:11, 06 декабря 2020
Поль Погба Поль Погба Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global look Press

Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», игрок сборной Франции Поль Погба заявил, что до сих пор в полной мере не пришёл в себя после перенесённой коронавирусной инфекции.

Футболист рассказал порталу Football365, что после выздоровления он очень быстро уставал на тренировках и у него постоянно возникали трудности с дыханием. Погба признался, что потребовалось много времени, чтобы вернуться в приемлемую физическую форму и «восстановиться психологически».

Француз отметил, что в настоящее время чувствует себя хорошо, но до сих пор не может найти свой прежний игровой ритм. Коронавирусом он заразился в конце августа.

5 декабря Погба впервые забил гол в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ). Полузащитник поразил ворота лондонского «Вест Хэма» дальним ударом. Встреча закончилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1.

В Великобритании смягчили связанные с пандемией коронавируса ограничения для футбольных команд и разрешили половине клубов АПЛ допустить болельщиков на игры. При этом число посетителей на стадионе должно быть меньше двух тысяч человек, передавал NEWS.ru.

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