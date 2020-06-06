Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»

https://static.news.ru/photo/6dbdefbe-a814-11ea-9e2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун посетил тренировку московской команды на базе в Тарасовке.

Он пообщался с тренерским штабом и поблагодарил всех за поддержку.

Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам, — цитирует Федуна пресс-служба клуба.

NEWS.ru писал, что владелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы. Бизнесмен прошёл курс лечения от коронавирусной инфекции.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля.